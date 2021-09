I due arruffapopoli dell'estremismo di destra che, per l'amor di Dio, non deve essere identificato come fascista, erano in coppia in quel di Cernobbio al solito Forum per ricchi targato Ambrosetti che, chissà per quale motivo, deve essere occasione di passerella per i politici di tutti i colori e di tutte le appartenenze.

Un'occasione i più per una comparsata, evidentemente, è sempre utile, anche per i ministri... pure quelli tecnici.

Così, la ministra dell'Interno Lamorgese, ha utilizzato il Forum Ambrosetti, per spiegare, coram populo, ai due esponenti del sovranismo italico, che tutti i giorni la utilizzano per la loro propaganda anti migranti (che non va confusa con il razzismo fascista all'estero contro le colonie e interno contro gli ebrei), il problema degli sbarchi:

"L'incremento del numero dei migranti è il portato della crisi pandemica abbattutasi pure sui paesi africani e della crisi economica che ha colpito anche paesi come Tunisia e Algeria. ...Non dobbiamo dimenticare l'instabilità della Libia, il passaggio ad una Libia divisa in due zone di influenze e che anche le prospettive della Tunisia sono preoccupanti. C'è il rischio di un concreto collasso. ..L'Europa deve essere presente e non ha dato grandissima prova. Serve un grande piano economico che deve riguardare questi Paesi. Bisogna intervenire nei paesi del Nordafrica, solo così possiamo limitare l'immigrazione che è un problema strutturale e non congiunturale".

Adesso avranno capito Salvini e Melolni? A guardarli, non sembra...