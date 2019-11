Come ogni giorno, sfogliando il magazine online dedicato al mondo della Moda, vengo a conoscenza di una delle offerte più sensazionali, parlo di DESIGUAL, un’azienda che spesso viene citata e presentata nel migliore dei modi da InVoga Magazine. Le Fashioniste, così si chiama la redazione che si occupa di Moda, hanno parlato delle offerte e promozioni del brand Spagnolo, a mio parere nel modo migliore!

Qualche settimana fa, InVoga Magazine pubblicava online un articolo con uno sconto del 50% valido solo per il week end che riscosso non poca attenzione e un’infinità di richieste ad una redazione che è sempre al fianco degli utenti, poi qualche giorno fa la fantastica notizia, una capsule collection realizzata dal Creativo Christina Lacroix che ha creato una collezione stupefacente, unica nel suo genere con una protagonista d’eccezione Najwa Nimri, anticonformista, creativa e personaggio importante per Lacroix perché lascia la sua impronta personale su tutto ciò che fa. Tessuti artigianali, creazioni originali, colori sgargianti, modelli unici, lo stilista si è immedesimato in una donna che desidera sentirsi unica, elegante e sicuramente, non deve passare inosservata.

Ma torniamo a noi, continuando a parlare di DESIGUAL con una proposta commerciale, che attira l’attenzione di chiunque in questo periodo sia intenzionato a fare shopping, per l’aggiornamento del proprio look. Il cambio di stagione è oramai in corso, il tepore piacevole che ci ha fatto compagnia in questi giorni, soprattutto nelle città del sud Italia, sta lasciando il posto al freddo autunno, per questo motivo, l’azienda, ha deciso di offrire agli utenti due sconti, da utilizzare però fino al 10 Novembre.

Il vostro shopping sarà più divertente se fatto in questo modo, il 20% di sconto sul secondo articolo ma dal terzo articolo in poi, potrete utilizzar uno sconto del 30%. Ottima soluzione per chi in questo periodo deve acquistare qualcosa in più, perché vi permetterà di ottimizzare nettamente il vostro budget! Tutte le info sono online, sul Magazine, dove potrete trovare un’ampia selezione di modelli, in promozione, proposti dalle Fashioniste di InVoga Magazine, che hanno scelto prodotti più adatti al momento, come giacche, cappotti, maglie a collo alto, blazer ma anche borse e stivali e zaini.

Se pensate che dovrete utilizza codici od altro siate sereni, perché questo non servirà! Basterà scegliere ciò che desiderate, valutando la taglia e il colore e poi aggiungerlo nel vostro carrello, al resto penserà tutto DESIGUAL. Oggi le piattaforme dedicate agli e-commerce sono sempre più evoluti, in modo tale da poter calcolare direttamente, la quantità di sconto da applicare sul totale, a seconda di quanto avrete acquistato. Un calcolo che farà direttamente lo strumento, a voi basterà vigilare!

Le aziende che investono negli strumenti digitali, sono proprio quelle che hanno un riscontro maggiore, grazie a funzioni sempre più personalizzate con le promozioni del momento. Non mi resta che invitarvi a leggere l’articolo proposto da InVoga Magazine, se avete dubbi vi ricordo che potrete chiedere di essere contatti dalla redazione, grazie alla presenza di un FORM CONTATTI al fianco di ogni articolo. Per ora è tutto e vi auguro un fantastico shopping a tutti!