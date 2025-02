Nel panorama sempre più affollato del mondo crypto, un nuovo progetto sta attirando l’attenzione degli investitori e degli appassionati. Positive Mind (PM), token basato su Polygon Chain, è pronto a fare il suo debutto con un Fair Launch imminente, e l’attesa cresce di ora in ora.



Un Movimento Virale: Il Fenomeno dei Ritratti in Bianco e Nero

Negli ultimi giorni, Twitter è stato invaso da immagini enigmatiche: ritratti in bianco e nero di figure iconiche, accompagnati da un claim semplice ma incisivo: “Just Different”. Da Salvador Dalí ad Einstein, da attori leggendari come Al Pacino a scienziati e artisti rivoluzionari, queste immagini stanno generando curiosità e alimentando l’hype attorno a Positive Mind.

Ma cosa rende questo progetto davvero “Just Different”?

Un Token che Segue gli Eventi e Promuove il Pensiero Positivo. Positive Mind non è solo un altro meme token, ma un movimento che punta a diffondere una mentalità innovativa e positiva. Il logo stesso – un cerchio verde con un “+” al centro – rappresenta il concetto di crescita, trasformazione e progresso.

Il progetto si ispira ai grandi eventi mondiali, e la sua narrativa si inserisce perfettamente nel contesto attuale. La recente rielezione di Donald Trump e il suo slogan storico “Make America Great Again” hanno scatenato un’ondata di ottimismo e di speranza, proprio come Positive Mind vuole fare nel mondo crypto.



Fair Launch Imminente su GEMPAD

Il team di Positive Mind ha scelto una strategia di Fair Launch su GEMPAD, garantendo trasparenza e parità di accesso a tutti gli investitori. Niente pre-mint, niente vantaggi esclusivi: tutti avranno la stessa opportunità di partecipare.

L’attesa per la comunicazione ufficiale della data di lancio è ormai alle stelle, e la community sta crescendo esponenzialmente. Il sito ufficiale positivemind.top fornirà tutti gli aggiornamenti nei prossimi giorni.

Una Tokenomics Semplice e Chiara

La struttura economica di PM è studiata per garantire sostenibilità e valore alla community:

🔹 80% – Fair Launch: tutti partono alla pari

🔹 10% – Staking rewards per i veri HODLers

🔹 10% – Distribuito tra i supporter con un vesting di 12 mesi



Un Token “Just Different”

Positive Mind si distingue non solo per la sua filosofia, ma anche per il suo approccio alla community. Non si tratta di una semplice speculazione, ma di un progetto che punta a costruire un movimento di persone che credono nel cambiamento e nella forza del pensiero positivo.



L’hype è alle stelle. Il lancio su Polygon è vicino.



Il futuro è positivo. Il futuro è Positive Mind. 🟢