"AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".

Questa la nota con cui lunedì il club rossonero ha ufficializzato la notizia che era già nota ieri sera al termine dell'incontro tra Milan e Roma, finito in parità.

Subito dopo, un nuovo comunicato ha confermato ufficialmente il nome di colui che era già stato indicato come sostituto:

"AC Milan comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra maschile a Sérgio Paulo Marceneiro da Conceição fino al 30 giugno 2026.Il Milan rivolge un caloroso benvenuto a Sérgio e al suo staff, augurando un'esperienza ricca di successi e soddisfazioni".

Come allenatore, Conceicao ha esordito il 2 gennaio 2012 sulla panchina dell'Olhanense in sostituzione di Daúto Faquirá. Poi ha allenato l'Académica, il Braga, il Nantes e, infine, il Porto, con cui, in Portogallo, ha conquistato 3 campionati, 3 supercoppe, 4 coppe, 1 coppa di Lega.

Il suo esordio sulla panchina rossonera sarà a Riyadh, in Arabia Saudita, per la Supercoppa, minitorneo che vedrà impegnato il Milan contro Inter, Juventus e Atalanta.