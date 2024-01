Tennis, Australian Open: Zeppieri sfiora l’impresa

Giulio Zeppieri sfiora la clamorosa impresa con Cameron Norrie, costretto alla rimonta da 0-2 e uscito vincitore al 5° set dopo una lotta di oltre tre ore e mezza. Tra le donne vola al 3° turno Jasmine Paolini, mentre escono di scena Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.



Tennis, Australian Open: Sonego fa sudare Alcaraz

Lorenzo Sonego lotta con Carlos Alcaraz, ma il n°2 del mondo si impone in tre ore e mezza con il parziale 6-4, 6-7, 6-3, 7-6 e vola al 3° turno degli Australian Open. L’azzurro esce tra gli applausi della Rod Laver Arena.



Napoli attivo sul mercato: ufficiale Traorè, saluta Zanoli

Con il consueto annuncio sui propri canali social, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha accolto Ahmed Junior Traorè al Napoli: l’ivoriano, ex Sassuolo, arriva in azzurro dal Bournemouth. E’ la Salernitana invece ad annunciare l’arrivo, proprio dal Napoli, dell’esterno Zanoli che vestirà il granata in prestito fino al termine della stagione.



Napoli, ufficiale l’acquisto di Traorè: arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth

Il Napoli ha ufficializzato l’acquisto di Hamed Traorè che ieri ha superato le visite mediche. L’attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto dal Bournemouth.



De Laurentiis: “Rimettiamo il Napoli sui binari giusti coi nuovi acquisti”

Rinfrancato dal successo con la Salernitana Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare alla stampa e lo ha fatto da Riyad in Arabia Saudita dove il suo Napoli si giocherà la Supercoppa Italiana con Fiorentina, Lazio e Inter. “Abbiamo dimostrato, dal 2004 ad oggi, che a Napoli si può essere vincenti e vogliamo tornare ad esserlo prima possibile”, la frase principale del numero uno del club partenopeo che ha già ufficializzato l’acquisto di Mazzocchi e presto renderà noti altri due acquisti: Hamed Traorè e Cyril Ngonge. “Bisogna rimettere il Napoli sui binari. Andava resettato tutto dopo lo Scudetto e ora lo stiamo facendo anche scegliendo sul mercato giocatori adatti al momento ma anche al futuro”. Poi sulla Supercoppa italiana De Laurentiis ha detto: “Ho scelto io il centro sportivo. Già avevo mandato un mio uomo di fiducia qui per assicurarmi che il manto erboso fosse degno delle nostre aspettative”.



Clamoroso Alvino: "L'agente di Mourinho ha chiamato ADL!"

Mourinho proposto al Napoli. La rivelazione arriva dai social dopo l'esonero dalla Roma. Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post: "Telefonata Mendes-De Laurentiis. Nel giro di chiamate post esonero, Jorge Mendes, procuratore di Mourinho, ha sentito Adl per capire se ci fosse interesse sul suo assistito. Risposta attendista da parte del presidente azzurro".



Roma, le prime parole di De Rossi: “Tornare all’Olimpico, che emozione”

Daniele De Rossi, nella prima intervista da allenatore della Roma parla anche del ritorno all’Olimpico: “Sarà emozionante, sono tornato mille volte ma sempre da tifoso, da appassionato, da osservatore, nel periodo in cui ero in nazionale mi mandavano a fare le relazioni sui nostri italiani, sono tornato con la nazionale da collaboratore, abbiamo fatto allenamento, abbiamo fatto tre partite durante l’europeo. Penso però di poter dire che non sarà la stessa cosa, è un ruolo completamente diverso, la responsabilità diversa e soprattutto stando qui, venendo allo stadio da tifoso mi sono reso conto che al di là dei risultati, al di là del momento di classifica, di un momento di forma della squadra lo stadio era in modalità Roma-Barcellona, che capitava all’epoca una volta ogni tanto, quindi sarà emozionante e anche per questo spero che continui e continueremo questo trend”.





Supercoppa, Sarri: “Inter strafavorita. Critico per il bene del calcio italiano”

La Lazio prova a ribaltare il pronostico per conquistarsi il posto nella finale di Supercoppa italiana. Contro la corazzata Inter, la squadra di Sarri dovrà mettere in campo una prestazione di alto livello. Il tecnico biancoceleste punta tutto su Immobile, che tornerà al centro del tridente con Zaccagni e Felipe Anderson. La Lazio viene da un buon momento, ma l’allenatore toscano resta coi piedi per terra: “Giochiamo contro una delle squadre più forti d’Europa, non abbiamo più del 25-30% di possibilità di passare il turno – le sue parole in conferenza -. Però queste possibilità ce le giocheremo tutte. Rigori? Non credo serva prepararli, per un pareggio non firmerei”.



Supercoppa, Inzaghi: “Guardie e ladri? Normale dialettica”

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la Lazio nella semifinale di Supercoppa italiana, con l’obiettivo di qualificarsi per l’atto conclusivo del torneo e giocarsi la possibilità di conquistarlo per la terza volta di fila, impresa riuscita solo al Milan di inizio ’90. Per la sfida ai biancocelesti il tecnico punterà sui titolarissimi, guidati dalla coppia Lautaro-Thuram davanti: “La Supercoppa è il primo obiettivo della stagione e vogliamo vincerla per il terzo anno di fila – le sue parole in conferenza -. La battuta di Allegri su guardie e ladri? Normale dialettica del mondo del calcio. Per lo scudetto c’è anche il Milan”.



Supercoppa, Mazzarri: “Recuperati Cajuste e Zielinski”

Tutto pronto a Riad per la Supercoppa italiana. La prima semifinale vedrà di fronte Napoli e Fiorentina, con gli azzurri chiamati a dare una risposta sul campo per confermare di essere sulla buona strada per uscire dal momento di crisi tra fine 2023 e inizio 2024. “Il mercato non ci distrae e no mi interessa, siamo concentrati – ha spiegato Walter Mazzarri -. Veniamo da un momento altalenante e dobbiamo fare una gara che dia convinzione e serenità ai ragazzi”. “La formazione non l’ho ancora decisa, ma sto studiando qualcosa di diverso contro la Fiorentina – ha aggiunto -. Cajuste e Zielinski sono recuperati e dovrebbero farcela”. Quanto agli infortunati il tecnico del Napoli punta su alcuni recuperi: “Cajuste dovrebbe provare tra poco in allenamento e potrebbe farcela. E così anche Zielinski. Lo valuterà meglio stasera. Demme ha avuto uno stiramento a un gemello. Ieri non si è allenato e difficilmente sarà a disposizione”.



Supercoppa, Italiano: “Impariamo dalle finali perse”

Vincenzo Italiano si prepara ad affrontare il Napoli nella prima delle due semifinali di Supercoppa italiana, con l’obiettivo di portare la sua Fiorentina a giocarsi il trofeo per la prima volta dal 2001 (allora fu sconfitta in gara secca contro la Roma). Il tecnico viola dovrebbe affidarsi ancora a Beltran come punto di riferimento offensivo, anche se resta vivo il ballottaggio con Nzola. “Servirà grande concentrazione, questo ci hanno lasciato in eredità le finali perse l’anno scorso – le parole del tecnico viola in conferenza -. Affrontiamo una squadra di grandi campioni, sarà una sfida completamente diversa da quella vinta in campionato”. Italiano guarda anche alle finali già disputate e perse dalla Fiorentina: “Queste sono partite che vanno approcciate bene e con la massima attenzione. La squadra deve essere messa in pericolo il meno possibile, poi bisogna essere al massimo sotto il profilo della concentrazione, perché basta una piccola disattenzione. Questo è quello che ci ha lasciato l’esperienza dell’anno scorso. Sono partite secche e vanno affrontate con un certo tipo di mentalità, poi serve anche la qualità. Nelle finali perse abbiamo trovato attaccanti cinici e concreti”.