La Hollywood Critics Association ha annunciato le candidature per i premi dedicati ai film di metà stagione, gli HCA Midseason Awards. Un riconoscimento che mira a premiare i migliori film usciti durante la prima metà dell'anno solare.

Lo scorso anno Everything Everywhere All At Once iniziò proprio qui la sua corsa trionfale verso gli Oscar, vincendo 7 HCA Midseason Awards.

Tra i candidati di quest'anno spiccano: Past Lives di Celine Song (7 nominations), Air - La storia del grande salto di Ben Affleck (7 nominations), Are You There God? It’s Me, Margaret di Kelly Fremon Craig (6 nominations).