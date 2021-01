Gli Stati Uniti continuano a macinare record su record per quanto riguarda la diffusione del contagio e delle sue conseguenze, tanto che le aziende di pompe funebri di Los Angeles sarebbero a corto di bare a causa dei numerosi decessi.

In base a quanto riporta il New York Times, finora in tutta la California ci sono stati 2.397.923 casi di contagio e al 1 gennaio erano più di 21mila le persone ricoverate in quello Stato, con un aumento del 26% rispetto a due settimane prima.

Negli Stati Uniti sono stati finora oltre 20,6 milioni i casi Covid in tutti gli Stati Uniti, mentre i morti registrati sono stati oltre 351mila, secondo quanto riporta il database della Johns Hopkins University.

In base all'attuale andamento, le ultime previsioni statistiche fanno ritenere che altri 115 mila americani potrebbero morire di Covid entro il prossimo mese.