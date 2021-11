Con le assenze di Victor Osimhen e André-Frank Zambo Anguissa, Luciano Spalletti, all'ultimo minuto si era visto costretto a lasciare a casa anche Lorenzo Insigne.

Quindi, non potendo utilizzare neppure Politano contagiato dal Covid, il tecnico di Certaldo nella partita odierna che vedeva gli azzurri impegnati in trasferta contro la Spartak Mosca, penultimo appuntamento della fase a gironi di Europa League, ha schierato al loro posto Lozano, Mertens e Elmas nel tridente alle spalle di Petagna, con Lobotka in mezzo al campo insieme a Piotr Zielinski.

Ma neppure Spalletti è in grado di fare miracoli, così il suo Napoli, sotto la neve che cadeva copiosa sul campo della Otkrytiye Bank Arena, ha perso per 2-1.

La prima rete per i russi arriva appena dopo meno di tre minuti, a seguito dell'atterramento in area di Quincy Promes ad opera di Lobotka. Dal dischetto, Sobolev spiazza Alex Meret, realizzando il gol del vantaggio.

Al 28' lo Spartak Mosca raddoppia ancora una volta con Sobolev che di testa schiaccia in rete un cross di Victor Moses che Mário Rui non era riuscito ad ostacolare. Una doppia beffa per gli azzurri, sia perché il gol è propiziato da un intervento a vuoto di Koulibaly (evento rarissimo), sia perché arriva nel momento migliore del Napoli con Elmas e Zielinski che in tre occasioni si erano visti negare il gol del pareggio dall'ottimo portiere Aleksandr Selikhov.

Nel secondo tempo Spalletti schiera la sua squadra con la difesa a tre, ma l'assedio produce soltanto il gol di Elmas, che al 64' spinge in rete di testa un cross di Petagna dalla destra.

La partita finisce 2-1, con la seconda sconfitta di fila degli azzurri contro lo Spartak.

Nel Gruppo C adesso il Napoli è secondo a pari merito con lo Spartak a 7 punti, in attesa di conoscere l'esito dell'incontro tra Leicester City e Legia Varsavia. Probabile a questo punto che i partenopei si giocheranno la qualificazione nella prossima sfida casalinga che li vede impegnati proprio contro gli inglesi con cui all'andata pareggiarono 2-2.







Crediti immagine: twitter.com/sscnapoli/status/1463560285806018560