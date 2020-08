Dittature, catastrofi e guerre tecnologiche: il numero estivo di Urania Millemondi è dedicato ai futuri che non vorremmo. Il racconto Cogito Ergo Sum immagina le anomale conseguenze della pandemia mondiale.

Il fascino del peggiore dei mondi possibili. La distopia è il tema al centro dei racconti di “Distòpia”, l’atteso numero estivo della collana Urania Millemondi dedicato alla fantascienza italiana, una raccolta di inediti di autori italiani - alcuni noti, come Valerio Evangelisti - che ci terrà compagnia per tutta l’estate.

Le 13 storie scelte da Franco Forte, direttore editoriale delle collane da edicola Mondadori e curatore dell’antologia, raccontano di governi dispotici, di caste e regole sociali eccessivamente vincolanti ma ce n’è una che tocca un argomento tristemente attuale: la pandemia da Covid-19.

Il racconto “Cogito Ergo Sum”, a firma della scrittrice napoletana Valeria Barbera, narra di un’umanità futura costretta ad affrontare un lockdown così estremo che il solo modo per non impazzire è trasferirsi in una realtà virtuale che ha tutti i connotati di una falsa utopia.

La storia muove dalla drammatica emergenza da Covid-19 per mostrare l’effetto farfalla, un argomento caro alla fantascienza, in cui un evento insignificante, come può essere per l’appunto il battito d’ali di una farfalla, genera esiti imprevedibili e di portata mondiale.

Una situazione molto simile a quella che viviamo da mesi per colpa del virus Sars-CoV-2.

Urania Millemondi 87, Distòpia, è in edicola in volume per tutta l’estate e nelle librerie online nel formato ebook.



L’annuncio dell’uscita del numero:

http://blog.librimondadori.it/blogs/urania/2020/06/28/millemondi-87-aa-vv-distopia



Valeria Barbera nasce in provincia di Napoli nel 1967, in tempo per vedere la storica missione Apollo 11 e vivere in diretta l’emozione della conquista della Luna.

Fin da bambina si appassiona ai libri con particolare riguardo verso la letteratura fantastica.

Scrive narrativa dal 2011. Ha pubblicato il romanzo “Eroe in prova” (Delos Digital, 2015) e racconti apparsi in antologie e riviste di case editrici, quali Kipple Officina Libraria, E.F. Libri e Galaad Edizioni. È inoltre fra gli autori che hanno partecipato a progetti antologici dedicati a Napoli, tra cui “Napoli in 100 Parole” (Giulio Perrone Editore, 2014), “Napoli a tavola in cento parole” (Giulio Perrone Editore 2015), “Napoli nelle canzoni in 100 parole” (L’Erudita, 2016).

Era già apparsa nelle collane Mondadori nel 2017 con il racconto “Diversamente vivi”, uscito su Urania Collezione 176 in appendice a “Sabbie, tempeste e pietre preziose” di Cordwainer Smith.

Nel 2020 ha vinto la prima edizione del Premio al Lettore di Fantascienza.

Al seguente indirizzo, il sito dell’autrice: www.recenso.com