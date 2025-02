Serie A, Bologna-Como 2-0: i rossoblù agganciano la Juve al 5° posto.

Il Bologna supera il Como per 2-0 al termine di una partita vivace e combattuta su entrambi i fronti, fortemente influenzata dall’espulsione di Fadera per proteste al 38’ che lascia i lariani in dieci per oltre un tempo.

I rossoblù passano in vantaggio con De Silvestri su assist di Lykogiannis al 25’ e nella prima frazione colpiscono due traverse, prima con Lucumì e poi con Dallinga.

A inizio ripresa prima sostituzione per il Bologna: entra Miranda, esce Lykogiannis. Il Como risponde inserendo Da Cunha per Caqueret. Al 51’ Diao tenta la conclusione con il destro da fuori area, traiettoria di poco a lato. Poco dopo Fabregas fa entrare Ikoné al posto di Cutrone. Italiano a sua volta mette dentro Castro e fa uscire Dallinga.

Al 66’ il Bologna avanza sulla fascia sinistra con Domìnguez che allunga per Miranda, traversone di prima e conclusione di Fabbian che mette direttamente in rete: è il raddoppio dei ragazzi di Italiano.

Quattro minuti dopo Nico Paz serve Diao che combatte per il possesso del pallone assediato dai difensori felsinei, passaggio per Ikoné che fa partire un diagonale di mancino, Skorupski non ci arriva e la palla lambisce il palo. Sul cambio di fronte il Bologna si procura un calcio d’angolo dalla sinistra, saltano De Silvestri e Beukema, colpo di testa dell’olandese, un riflesso fulmineo di Butez salva la porta.

I rossoblù agganciano la Juventus al quinto posto, il Como è sest’ultimo a +2 dalla zona retrocessione.