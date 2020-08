"Bisogna che molto velocemente capiamo quali siano le indicazioni per poter costruire insieme le condizioni per permettere a tutti di poter rientrare in classe".

Questo è quanto dichiarato giovedì 6 agosto il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, alla trasmissione "L'aria che tira" in onda su La7, dettando i tempi al Governo per quanto riguarda il tema della riapertura delle scuole.

Bonaccini ha dichiarato di augurarsi che esista la possibilità di un rientro a scuola in presenza, aggiungendo però che, a seconda di ciò che si deciderà su distanziamento e regole di protezione, si capirà quanti alunni sarà possibile portare a scuola contemporaneamente, senza dim,enticare che andranno risolte anche le criticità legate al trasporto scolastico, per il quale, in regime di sicurezza e distanziamento, dovranno essere aumentati i mezzi attualmente a disposizione delle amministrazioni locali.