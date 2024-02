Un vento di gentilezza soffia sulla città di Milano grazie all’iniziativa della Fondazione Amplifon presieduta da Susan Carol Holland. In occasione del suo quarto anniversario, la Fondazione ha presentato il “Manifesto della Gentilezza”, un progetto in 12 punti che mira a promuovere azioni quotidiane di gentilezza, soprattutto verso le persone più fragili. L’evento di lancio, che si è tenuto alla Scala di Milano, è stato un momento significativo di riflessione e ispirazione.



Susan Carol Holland: il “Manifesto della Gentilezza” della Fondazione Amplifon

Susan Carol Holland ha enfatizzato l’importanza della gentilezza come virtù potente e necessaria, che richiede coraggio e pazienza. Il manifesto, nato per celebrare il quarto anniversario della Fondazione, si propone di stimolare una riflessione su questo valore fondamentale per i rapporti umani. La Onlus ha sempre mostrato un impegno particolare verso le persone più vulnerabili, in particolare gli anziani. “Abbiamo voluto portare all’attenzione di tutti un tema del quale siamo testimoni ogni giorno con le attività della Fondazione – ha precisato Susan Carol Holland – in favore delle persone più fragili, in particolare degli anziani. Proprio gli anziani spesso ci insegnano quanto sia essenziale vivere in armonia con gli altri e fare dei gesti semplici che spesso dimentichiamo come sorridere e salutare e ringraziare”.



Susan Carol Holland: il podcast “Sulla Gentilezza”

Il “Manifesto della Gentilezza” si accompagna a un progetto più ampio che include un podcast dedicato, curato dal giornalista e scrittore Mario Calabrese in collaborazione con Paolo Di Paolo. Il podcast “Sulla Gentilezza”, composto da quattro episodi da 20 minuti ciascuno, esplorerà il tema della gentilezza attraverso diversi ambiti, dalla storia all’arte, coinvolgendo ospiti illustri come, tra gli altri, lo storico Alessandro Barbero e le attrici Paola Cortellesi e Cristiana Capotondi. Il primo episodio è disponibile dal 31 gennaio sulle principali piattaforme audio gratuite, come Spotify, Apple Podcast, Spreaker e Google Podcasts. Sotto la guida di Susan Carol Holland, la Fondazione Amplifon si propone di lasciare un’impronta duratura nel tessuto sociale, mostrando come la gentilezza non sia solo un valore morale ma un potente strumento di trasformazione sociale, capace di generare un impatto positivo e costante nella vita di tutti i giorni.