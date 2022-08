Miss Universal Beauty Competition ed Eleonora Cecere ad Anagni due spettacoli diversi, due grandi eventi.

Gli eventi saranno presentati il 03 Settembre 2022, in conferenza stampa che si svolgerà presso la Sala Gialla del Comune di Anagni, con anteprime legate agli eventi, alla presenza del Sindaco, Avv.Daniele Natalia, dell’ Assessore alla Cultura Carlo Marino, del Presidente di Miss Universal Beauty Marco Ciriaci e dell’artista Eleonora Cecere.

Il 04 Settembre 2022

Piazza Innocenzo III ad Anagni.

Ingresso libero

Gli eventi:

Ore 21.00 Apertura evento con lo spettacolo di Eleonora Cecere.

Non ha bisogno di ulteriori presentazioni l’ex stellina di “Non è la Rai”, sarà il suo un ritorno ad Anagni in quanto già il 16 Luglio 2022 si è esibita con il suo spettacolo in Pz. Cavour.

Rispondendo alle numerose richieste torna nuovamente ad esibirsi nella prestigiosa “Città dei Papi”.

Ore 21.45 Miss Universal Beauty Competition - Tour 2022

Prima Nazionale. Alla presenza del Presidente Marco Ciriaci, partirà proprio da Anagni il Tour Nazionale 2022 del primo Concorso Internazionale di bellezza in versione Reality TV. La tappa di apertura darà inizio ad un tour che si svilupperà in gran parte delle regioni italiane e che durerà fino a dicembre, mese nel quale verranno selezionate le 18 Pre-Finaliste Nazionali.

Le 18 ragazze prescelte dalla Giuria Tecnica di Universal Beauty Competition avranno automaticamente accesso alla fase eliminatoria in versione Reality che durerà ben sei giorni, durante i quali avverranno le eliminazioni di 4 delle 18 ragazze Pre-Finaliste.

Al termine dei sei giorni, saranno 14 le Finaliste Nazionali di Universal Beauty Competition che si daranno battaglia all’interno del primo Game-Show televisivo dedicato alla bellezza.

Sette saranno i titoli assegnati nel corso del Reality-Game Show finale; 5 titoli Internazionali che daranno l’opportunità a 5 ragazze italiane di rappresentare il nostro paese rispettivamente nelle Finali Mondiali 2023 dei 5 Concorsi di bellezza più importanti e prestigiosi del mondo:

- Miss Supernational

-​ Miss Earth

- Miss Elite World

- Regina del Mundo

- Miss Supertalent

Inoltre verranno assegnati altri due titoli nazionali:

-​ Miss Universal Beauty Competition

-​ Miss Universal Beauty Competition Influecer

Questi due titoli in particolare, registrano tre importanti innovazioni introdotte dal Presidente Marco Ciriaci. Per la prima volta nella storia dei concorsi di bellezza, il limite d’età di partecipazione delle concorrenti viene portato da 28 a 35 anni, sarà abolito l’obbligo di cittadinanza o residenza da almeno sei mesi in Italia, ma soprattutto, saranno ammesse ragazze transgender che avranno terminato il loro processo di transizione.



Universal Beauty Competition promette di essere un’autentica innovazione e rivoluzione nel mondo dei concorsi di bellezza.

Una grande Kermesse internazionale sostenuta dalla Regione Lazio che partirà proprio dalla Città dei Papi, Anagni, che per l’occasione ha concesso il patrocinio gratuito.

L’evento, ricco di ospiti, fra i quali il comico di Colorado Marco Passiglia, i giornalisti Roberta Ammendola del Tg3 e Marco Sabene, il cantautore Auro Zelli, il coreografo e Responsabile Moda Universal Beauty Competition Marco Tomei, l’ex Campione Europeo di Boxe Nino La Rocca, lo stilista Venezuelano Johanth Chacon, il Make-Up Artist Internazionale Antonio Ciaramella e il cantautore Bruno Maccarri, sarà condotto da Eleonora Cecere, impegnata nella doppia veste di spettacolo in quanto sarà anche la presentatrice ufficiale del tour Miss Universal Beauty regione Lazio.

Madrine della serata, le due bellissime Sofia Marilù Trimarco e Caterina Di Fuccia, rispettivamente Miss Universo Italia 2019 e 2021.

Il tour proseguirà al nord con la seconda tappa piemontese programmata per giovedì 08 settembre a Carrù (CN), in Piazza Divisione Alpina Cuneense 7, presso I Perticali, per poi tornare nel Lazio Il 24 settembre 2022 nella terza tappa in programma a Castelverde in Via Pedicciano 23 (RM).