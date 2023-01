ROMA - (Ernesto Genoni) - Stamattina a Roma, al Ministero della Cultura, nella Sala Spadolini, presentazione dei reperti rientrati dagli Usa, con inizio alle ore 13.

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) insieme al New York County District Attorney’s Office (DAO).

Sessanta i reperti archeologici di eccezionale valore culturale che, nell’arco degli ultimi decenni, erano stati commercializzati negli Stati Uniti da trafficanti internazionali.

Tra questi spiccano un importantissimo affresco pompeiano raffigurante “Ercole fanciullo con serpente” del I sec. d.C., una testa marmorea di “Atena”, una kylix a sfondo bianco e un busto in bronzo.

Interverranno il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano; il Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Angelantonio Racanelli; il Comandante dei Carabinieri TPC, Gen. B. Vincenzo Molinese; il Viceprocuratore del District Attorney’s Office di Manhattan, col. Matthew Bogdanos.

Il Ministero della Cultura - ha anche annunciato in una nota -che sono stati immessi nei ruoli del dicastero 113 unità lavorative, collocate in posizione d’idoneità nella graduatoria generale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per la copertura di 2133 posti, elevati a 2736, di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato.

“Dopo il concorso per 518 funzionari a tempo indeterminato - dichiara il Ministro Gennaro Sangiuliano - queste assunzioni sono una ulteriore risposta alla carenza di organici e alla precarietà del lavoro nel settore della cultura, una situazione inaccettabile. Molto altro dovrà essere fatto.”



Diretta streaming sul canale Youtube del Ministero della Cultura: