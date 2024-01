Il Milan batte l'Empoli 3-0 nel lunch match della 19ª giornata di Serie A. Al Castellani i rossoneri spingono sin da subito, l'Empoli se la gioca a testa alta ma rischia fin troppo.

A sinistra nasce il vantaggio rossonero: all'11' Leao riceve largo e mette il piede sull'acceleratore. Il portoghese svernicia Ebuehi e scarica a centro-area, dove Loftus-Cheek è tutto solo: piattone e 1-0. Per Andreazzoli piove sul bagnato quando Ebuehi alza bandiera bianca: dentro Ranocchia, con Gyasi su Leao.

Alla mezz'ora, ancora Milan: Maleh devia con le dita la palla in area, il tocco è minimo ma le braccia sono decisamente troppo alte. L'arbitro La Penna va al monitor e spedisce Giroud dal dischetto: il centravanti francese non sbaglia, ritrovando il gol un mese dopo l'ultima volta. Al 35' arriva il secondo infortunio della partita: ad andare ko questa volta è Florenzi, che chiede subito il cambio. La notizia è che Pioli tenga Theo centrale, inserendo il giovane spagnolo Jimenez sulla sinistra.

Nella ripresa l'Empoli spinge per provare a riaprire la partita e per tre volte va vicino al gol: due volte con Cambiaghi e una con Caputo. E' il Milan, però, a trovare ancora la rete all'89' in contropiede: dopo un corner battuto dall'Empoli, con Pulisic che serve Chaka Traore tutto solo: il classe 2004, davanti a Caprile, non sbaglia e firma il 3-0.

Con questa vittoria la squadra di Pioli si consolida al terzo posto in classifica allungano sulle dirette inseguitrici: +6 sulla Fiorentina e +7 sul Bologna.