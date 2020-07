Per Emanuela Tittocchia è cominciata un’estate nelle migliori piazze italiane, all’insegna della musica e dell’intrattenimento. L’attrice e opinionista tv è infatti tra i conduttori dell’evento Estate Live. “Estate Live è curato da Rai Pubblicità e dal Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo. E’ un segno concreto per dare la giusta ripartenza al nostro paese, che negli scorsi mesi è stato senz’altro messo a dura prova dall’emergenza coronavirus. Ci muoviamo grazie ad un mega truck, ossia un bellissimo camion che, quando occorre, si apre e diventa il nostro palco. Per quanto riguarda le tappe, ce ne sono ancora tante, alcune da definire nei dettagli. Va in scena sia il sabato e la domenica. Io conduco le serate del sabato”.

Un’esperienza che sta consentendo ad Emanuela di incontrare anche tanti artisti, che può intervistare per scoprire aneddoti legati alle canzoni più importanti che hanno scritto.

“Abbiamo avuto il sassofonista Enzo Avitabile che, oltre ad aver raccontato a me e al pubblico presente alcuni aneddoti legati alla sua carriera, ha presentato i suoi brani di maggior successo. Diciamo che sul palco si sono alternati e si alterneranno vari artisti, tra cui Michele Zarrillo. Non so ancora dire bene tutti i nomi, visto che il tour andrà avanti fino al 16 agosto. Ad ogni modo, Estate Live è una spettacolo che mette al centro la musica, ma è pure intrattenimento per chi lo segue”.

Un impegno che va in scena ogni weekend, tenendo conto delle norme in materia Covid-19.

“Quello con Estate Live è un impegno importante. Grazie a questi spettacoli, tra i primi a ripartire dopo il lockdown, noi artisti stiamo riassaporando la bellezza del nostro lavoro. Ovviamente, la situazione è completamente sotto controllo: stiamo mantenendo i dovuti distanziamenti sociali, anche nel pubblico presente in ciascuna tappa”.

Un tour che parte dalla Campania, una regione a cui la Tittocchia è molto legata.

“Tra i miti della mia infanzia c’è Totò. Fin da bambina ho visto i suoi film, che ammetto di conoscere a memoria. Ho sempre apprezzato sia le canzoni, sia il teatro napoletano, senza dimenticarmi del grande Eduardo De Filippo. La storia e la cultura della bella Napoli, insomma. Sono felice di poter risalire sul palco proprio a partire dalla Campania”.

Tra le città scelte come tappe per Estate Live ci sono Caserta, Sapri, Napoli, San Giorgio a Cremano e Benevento.