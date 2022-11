Il Sindaco Pippo Midili e il Presidente del Consiglio comunale Alessandro Oliva hanno ricevuto ieri mattina a Palazzo dell’Aquila il Ministro della Salute del Burundi Sylvie Nzeymana e l’Ambasciatrice dello Stato africano in Italia Esperancé Ndayizeye, giunte a Milazzo nell’ambito del progetto che l’associazione “Matumaini” e il Rotary intendono portare avanti per la realizzazione di un “Laboratorio di preparazione di farmaci” nello Stato africano, progetto che sarà presentato domani pomeriggio nel corso d’un incontro in programma alle 17:30 all’Eolian hotel dal titolo “Africa: ricchezza e povertà”, al quale parteciperà oltre alle due massime autorità africane, anche la dottoressa Paola Brusa del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell’Università di Torino.

Ad accompagnare il Ministro e l’Ambasciatrice sono stati i rappresentanti dell’associazione Carmen Falletta e Paolo Calderone e Padre Severino Ndimurwanko, sacerdote anch’egli del Burundi.

Midili e Oliva hanno espresso la loro soddisfazione per il progetto e la volontà di sviluppare vari settori dell’industria e della cultura in Burundi ed anche la Ministro e l’Ambasciatrice, nel ringraziare gli amministratori locali per l’accoglienza e la disponibilità, hanno sottolineato che sperano di attirare nel loro Paese investitori, proponendo la creazione anche di un gemellaggio con la città mamertina, che – parole della Ministro – «per clima e conformazione un po’ si avvicina al nostro paese». In chiusura il Sindaco ha donato alle due ospiti una pubblicazione sulla città di Milazzo.