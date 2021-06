Il Regno Unito, per la prima volta da marzo dello scorso anno, nelle ultime 24 ore non ha registrato decessi con Covid tra le persone che erano state contagiate negli ultimi 28 giorni.

Una notizia, dal punto di vista mediatico, che non può che far piacere, anche se il numero dei morti del giorno (in questo caso la loro assenza) fotografa la situazione del contagio un mese fa, mentre nell'ultimo periodo si sta invece registrando una leggera ripresa di nuovi casi.

Nelle ultime 24 ore il numero de nuovi positivi è stato di 3.165 che porta a 24.090 quello totale degli ultimi 7 giorni, con un incremento di 5.830 unità, il 31,9% in più della settimana precedente. Ed a questo dato, bisogna anche aggiungere che si è verificata anche una riduzione nel numero di tamponi effettuati.

L'aumento dei casi registrato nell'ultima settimana è legato a focolai causati dalla cosiddetta variante indiana.