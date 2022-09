LA VITA ACCADE PER TE – Presentazione del libro sabato 10 settembre alle 12.00, a Venezia, nel corso de Il Salotto Delle Celebrità

Un viaggio alla scoperta della felicità In un appassionante racconto di una vita all’insegna delle avventure, Walter Nudo rivela le sue paure, i suoi demoni, le cadute e la sua grande trasformazione.

Un incidente di quelli che cambiano la vita, lo smarrimento, una crisi tenebrosa, poi la lenta rinascita attraverso esperienze che sembrano uscite da una serie TV. Italia, USA, India, Indonesia, Australia, Hawaii… E ancora: cinema, televisione, soldi, amore, spiritualità, successo, sconfitte, ripartenze, incontri fatali e rivelazioni.

La vita accade per te è una biografia senza veli in cui Walter Nudo ci racconta senza filtri quattro anni di intenso viaggio interiore in cerca di sée della propria chiamata profonda, verso una saggezza universale da condividere con tutti.

Nel 2016, sfreccia sulla sua Harley Davidson su un’autostrada a Venice Beach, in California, mentre va all’appuntamento per un provino per una serie Tv americana: è il suo sogno, lo sta inseguendo da tempo, ha lasciato l’Italia alle spalle e quello è il suo orizzonte di futuro. All’improvviso, un mini SUV gli taglia la strada, catapultando a terra la moto e lui: avrebbe potuto essere un incidente fatale. Non lo è, ma subisce un complesso e doloroso intervento alla gamba: da qui è cominciata la sua nuova vita.

Il ritorno in Italia e le attività di fisioterapia per guarire lo fanno riflettere sul fatto che da anni la sua vita procedeva in modo meccanico, senza riflettere su quali fossero le emozioni che lo guidavano: è un momento di smarrimento, a cui reagisce con grande forza di volontà e determinazione.

Vola in India per sperimentare la pratica del panchakarma, viaggia nel Kerala e arriva al mare indiano, a Varkala, prosegue per l’Indonesia, e poi in Australia per planare alle Hawaii.

Un lungo viaggio che gli permette di fare esperienze diverse, e che lo porta a pensare che niente è impossibile quando si ha il coraggio di guardarsi dentro con la massima sincerità, per riconoscere chi siamo davvero.

Nel 2018 gli propongono di partecipare al Grande Fratello VIP: sono passati 15 anni dalla vittoria dell’Isola dei Famosi, Nudo decide di partecipare portando la pratica della meditazione nel format televisivo e con i suoi compagni di trasmissione. E vince, di nuovo. Un attimo dopo, un problema cardiaco lo spinge di nuovo a terra.«Quando attraversiamo un periodo in cui va tutto storto, pensiamo che l’Universo non abbia più voglia di giocare con noi, che non ci trovi più simpatici. E perdiamo fiducia. L’Universo, la vita stessa, non smette mai di giocare con te, con me, con tutti. Ci dà delle linee guida ma ci lascia anche liberi di agire. Sta a noi notare queste linee, avere fiducia e poi interpretarle correttamente.»

Ex spogliarellista, ex cameriere, ex pizzaiolo, ex pugile, ex personaggio televisivo, ex attore di Tv in Italia: Walter Nudo ha svolto tanti lavori, con successo, e ha sempre pensato che un punto immutabile fosse la propria crescita personale. Fuori dagli schemi, dai condizionamenti e dalle illusioni, ha rivoluzionato la sua vita passo dopo passo, abbandonando i riflettori del mondo dello spettacolo e lavorando sempre di più su se stesso.

«Ognuno di noi ha una straordinaria sinfonia da tirare fuori. Questo è possibile solo scoprendo la propria natura e facendo ciò che si ama. Quella mattina, in quell’albergo, sapevo che non volevo morire con la musica ancora dentro. Non farlo neanche tu. Fuori dal flusso, in una esistenza frenetica, acceleravo per inseguire i miei sogni complicati, fuggendo dalla semplicità della vita. E poiché non volevo capire, la vita mi raggiunse, colpì e abbatté. Ma la vita accade per me: non potrei esserle più riconoscente e amarla di più.»

L’autore: Walter Nudo, attore cinematografico e televisivo in Italia e negli Stati Uniti, è l’unico ad aver vinto sia L’Isola dei Famosi sia Il Grande Fratello VIP. Presentatore e cantante, ha anche un passato da atleta di arti marziali, da puglie e da pilota.





