Enrico Bertolino accompagnerà, con la sua lente ironica, nel 2019, il pubblico del Teatro Nuovo

L’Instant Theatre di Capodanno che vedrà protagonisti sul palco Enrico Bertolino e Luca Bottura, sarà una buona occasione per i milanesi di perdersi nell’ordine: le Telefonate di auguri preventive di gente che non si sente mai tutto l’anno. Le Tombole estenuanti coi Parenti o le feste in attesa del brindisi dove si va alle 21.30 ed alle 22 già non c’è più niente da dire e si gioca a tombola o si telefona per gli auguri. La festa fuori, montagna mare o collina, dove durante il viaggio si perde la strada si litiga con il partner e poi si sta la sera intera col cappellino e la lingua di menelick ma con un muso lungo fino alle ginocchia” afferma l'artista.

Narrazione, attualità, umorismo, storia, costume, cronaca, comicità, politica e satira si incontrano sulle note dell' “INSTANT THEATRE” di Enrico Bertolino, che da tempo ha iniziato a cimentarsi in questa formula teatrale innovativa che ha portato con successo nei teatri di Roma e Milano. La formula non è quella del monologo tradizionale, ma del confronto diretto dell'attore col pubblico. Il teatro diventa così luogo di informazione satirica strettamente legata all’attualità.

Formula spettacolare vincente che ha incuriosito, non poco ormai da qualche stagione, il pubblico di ogni età ed estrazione sociale, nonché culturale, proprio per il suo aplomb, fatto di eleganza e signorilità- “confidence and style”.

Enrico Bertolino, nella triplice veste di comico, narratore ed esperto di comunicazione, passa sotto la sua lente dell’ironia gli eventi che hanno caratterizzato l’anno che sta per concludersi e azzarda una previsione, sempre ironica, su quelli del 2019, anno che si prevede di quelli da ridere per non piangere. La formula non è quella del monologo tradizionale ma del confronto diretto dell'attore col pubblico, un dialogo costantemente aggiornato sui temi di più scottante attualità.

Il Teatro Nuovo di piazza San Babila ospiterà Enrico Bertolino per la serata esclusiva di San Silvestro, ad attendere, brindando con il pubblico l'arrivo del Nuovo Anno 2019.

TEATRO NUOVO DI MILANO

BRINDISI DI CAPODANNO

31 dicembre ore 22.00

Piazza San Babila, Milano – 02.794026



_©Angelo Antonio Messina