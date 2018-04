Miky Falcicchio lancia Talent Kids: il primo contest nazionale per bambini dai 3 ai 12 anni

Miky Falcicchio è un imprenditore, social manager, casting director ed ex modello pugliese che ha fondato Fatti per il Successo Academy, la cui sede principale è a Bari in via Conte Girolamo Giusso 13\D. L'Academy non si occupa solo di formazione e preparazione di bambini e ragazzi dagli 0 ai 17 anni per i settori cinema, tv, pubblicità e alta moda, ma anche del variegato e avvincente mondo digitale, migliorando la presenza online di aziende e professionisti insieme ai quali sviluppa importanti eventi nazionali.

Ora l'imprenditore originario di Toritto, Miky Falcicchio, ha ideato un nuovo progetto in collaborazione con il manager di comici e artisti tv Fabrizio Campagna dal titolo Talent Kids.

Che cos'è? É il primo contest nazionale rivolto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni, che darà loro la possibilità di accedere sui palcoscenici di tutta Italia, esibirsi davanti a una giuria di esperti e in caso di vittoria firmare contratti di lavoro con importanti agenzia di moda e società di produzione televisiva.



Tra gli agenti regionali e selezionatori del talent spicca il nome di Marika Poldrugovac, volto noto tra i concorsi di bellezza femminile, oggi responsabile per l'Emilia Romagna di Fatti per il Successo Academy.

A breve saranno online il regolamento ufficiale, i premi e le categorie, attraverso le quali sarà possibile accedere.

Stay tuned per saperne di più!