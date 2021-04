Non era affatto facile reinterpretare un classico della disco ancora totalmente attuale come "Good Times", capolavoro immortale della musica pop dance creato dagli Chic e poi interpretato anche dalle Sister Sledge.

Marco Fratty & Marco Flash, veterani della scena dance italiana ed internazionale, entrambi bergamaschi, ci sono riusciti. Il loro remix 2021 di "Good Times" è anche un omaggio a Joni Sledge, una delle Sister Sledge, scomparsa recentemente. Marco Fratty e Marco Flash dj si fanno chiamare anche MFX2, visto che condividono le iniziali e non solo l'amore per il ritmo che fa muovere e mette il sorriso… e tutti sappiamo quanto servano i sorrisi in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo.

Il nuovo remix di "Good Times" viene pubblicato da New Music International, la casa discografica di Pippo Landro e pur rispettando al 100% il sound originale di un vero capolavoro, porta il brano nel presente e pure nel futuro... e sta piacendo molto in giro per il mondo.

E' infatti arrivato ai vertici di molte delle più importanti chart soprattutto in Gran Bretagna e in Francia e sta crescendo pure in Polonia, Svizzera e italia. Inoltre è stato proposto, tra le tante, anche da BBC Radio, senz'altro una delle emittenti di riferimento a livello musicale e non solo nel mondo.

Sister Sledge - Good Times (Marco Fratty & Marco Flash Remix 2K21)

