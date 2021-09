Dopo aver ottenuto la prima vittoria in MotoGP ad Aragon appena una settimana fa, Francesco Bagnaia si è ripetuto questa domenica tagliando per primo il traguardo del GP di San Marino e della Riviera di Rimini sul circuito di Misano, dopo aver condotto la gara al comando sin dal via.

Solo negli ultimi giri Quartararo gli si è avvicinato di quel tanto da far credere che prima della bandiera a scacchi potesse riuscire a contendergli la vittoria, ma è stato un fuoco di paglia. Nonostante i pneumatici della sua Ducati fossero ormai ben oltre il limite, Bagnaia all'ultimo tornata ha riaperto il gas di quel tanto da mettere tra sé e il francese il distacco minimo indispensabile per far capire al pilota della Yamaha che oggi non aveva alcuna possibilità di raggiungere il primo gradino del podio.

E a completare la fantastica giornata per i piloti italiani, è arrivato anche il terzo posto di Enea Bastianini che con la sua Avintia Esponsorama (in pratica una Ducati di un paio d'anni fa) ha messo in riga prima Marc Marquez (Honda), arrivato quarto, e poi l'altro ducatista, l'australiano Jack Miller, che ha perso un'ulteriore posizione nel finale, tagliando il traguardo al quinto posto.

Rins (Suzuki), in lotta per le prime posizioni, è caduto ancora una volta, mentre il suo compagno di squadra Mir è giunto sesto. Giornata no per la Pramac, con Zarco solo 12°, mentre Jorge Martin è caduto nella prima parte di gara, mentre lottava con i primi. Ritornato in pista, il pilota spagnolo si è poi ritirato qualche giro dopo.

Con i 25 punti conquistati a Misano, Bagnaia consolida il secondo posto nel mondiale piloti, rosicchiando ulteriore margine a Quartararo (234) e riducendo il distacco a 48 punti. Pur restando fuori dal podio, Mir rimane aggrappato alla terza posizione con 167, mentre Zarco e Miller sono rispettivamente quarto e quinto.

Questi i primi 10 classificati:



01. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) 1:32.422

02. Fabio Quartararo (Monstar Energy Yamaha MotoGP) + 0.364

03. Enea Bastianini (Avintia Esponsorama) + 4.789

04. Marc Marquez (Repsol Honda Team + 10.245

05. Jack Miller (Ducati Lenovo Team) + 10.469

06. Joan Mir (Team Suzuki Ecstar) + 10.325

07. Pol Espargaro (Repsol Honda Team) + 13.234

08. Aleix Espargaro (Aprilia Racing Team Gresini) + 15.698

09. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) + 16.129

10. Takaaki Nakagami (LCR Honda Idemitsu) + 18.519



Prossimo appuntamento con la MotoGP tra due settimane con il GP delle Americhe sull'omonimo circuito di Austin, in Texas.