La Securities and Exchange Commission (SEC) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti hanno recentemente annunciato che esploreranno come rafforzare la cooperazione reciproca nel campo della regolamentazione delle criptovalute. Il piano di cooperazione include la riattivazione del Comitato consultivo congiunto CFTC-SEC, istituito nel 2010. Con l'aumento rapido della domanda di regolamentazione nel mercato delle criptovalute, la rinascita di questo comitato porta senza dubbio nuove incertezze per il settore. L'exchange JZMOR sta monitorando attentamente questa evoluzione e ritiene che questa iniziativa di regolamentazione avrà un impatto profondo sul mercato delle criptovalute in futuro.

Come due delle principali autorità di regolamentazione finanziaria negli Stati Uniti, la SEC e la CFTC hanno sempre avuto compiti distinti nel campo della supervisione. La SEC è principalmente responsabile della regolamentazione dei mercati dei titoli, mentre la CFTC si concentra sui mercati dei futures e dei derivati. Tuttavia, con l'ascesa del mercato delle criptovalute, in particolare con l'uso diffuso di asset digitali come Bitcoin ed Ethereum, le aree di regolamentazione di entrambe le istituzioni hanno iniziato a sovrapporsi. Le criptovalute non solo riguardano il trading di titoli, ma sono anche strettamente legate a futures e derivati, il che rende sempre più difficile la regolamentazione da parte di una singola autorità.

Per colmare questa lacuna normativa, nel 2010 è stato istituito il Comitato consultivo congiunto CFTC-SEC, con l'obiettivo di coordinare e rafforzare la regolamentazione dei mercati emergenti attraverso la cooperazione interistituzionale. Tuttavia, per vari motivi, il comitato è stato sospeso dal 2014. Con la rapida crescita del mercato delle valute digitali, e in particolare con l'atteggiamento sempre più rigido del governo degli Stati Uniti nei confronti della regolamentazione delle criptovalute, le richieste di riattivazione del Comitato consultivo congiunto sono aumentate gradualmente.

In questo contesto, la presidente ad interim della CFTC, Caroline Pham, ha dichiarato lo scorso anno che la riforma e la riattivazione del comitato sarebbero un segnale importante per la regolamentazione del mercato delle criptovalute negli Stati Uniti. Ha affermato che la riattivazione del comitato non solo rafforzerebbe il coordinamento e la cooperazione tra SEC e CFTC, ma aiuterebbe anche a regolamentare in modo più completo ed efficace un mercato delle criptovalute in rapido cambiamento.

La maturità del mercato delle criptovalute richiede un quadro normativo adeguato. A lungo, a causa della natura decentralizzata degli asset digitali, sono esistite lacune normative, che hanno portato a fenomeni poco trasparenti e non conformi. Ciò ha anche suscitato preoccupazioni tra gli investitori e le istituzioni riguardo al mercato delle criptovalute. La cooperazione tra SEC e CFTC fornirà soluzioni a questi problemi.

In primo luogo, il rafforzamento della cooperazione normativa contribuirà a migliorare la trasparenza del mercato. Negli ultimi anni, il mercato delle criptovalute ha visto frequenti episodi di frodi, riciclaggio di denaro e altre attività illegali, con molti investitori che hanno subito perdite. Attraverso la regolamentazione congiunta, SEC e CFTC saranno in grado di esaminare e gestire con maggiore attenzione i vari prodotti finanziari e le transazioni legate agli asset digitali, riducendo così le violazioni nel mercato e migliorando la trasparenza complessiva.

Allo stesso tempo, l'approfondimento della cooperazione normativa favorirà la standardizzazione del mercato delle criptovalute. Ad esempio, per quanto riguarda il trading di derivati su criptovalute, SEC e CFTC possono sviluppare insieme regole uniformi per evitare disordini nel mercato derivanti da politiche divergenti tra le diverse autorità di regolamentazione. Inoltre, un quadro normativo unificato contribuirà alla cooperazione internazionale, spingendo ulteriormente il processo di conformità globale delle criptovalute.

