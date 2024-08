Le strade della Juventus e di Federico Chiesa si dividono, dopo quattro stagioni insieme. È ufficiale la cessione a titolo definitivo del classe 1997 al Liverpool. Quella in Inghilterra, per Federico, sarà la prima esperienza lontano dall'Italia dopo quelle alla Fiorentina prima e alla Juventus poi.

Chiesa conclude l'avventura in bianconero con all'attivo oltre cento presenze tra tutte le competizioni – 131, per la precisione –, costellate da 32 reti e oltre venti assist. Oltre cento le partite disputate con la nostra maglia, dicevamo, con la centesima raggiunta nella stagione 2023/2024, in occasione della sfida contro il Lecce del 26 settembre scorso, all'Allianz Stadium. Quella contro il Monza, invece, è stata l'ultima apparizione – con rete annessa – di Federico in bianconero.

Chiesa saluta la Juventus avendo vinto 1 Supercoppa Italiana nella stagione 2020/2021 e 2 Coppa Italia, rispettivamente nel 2020/2021 – segnando anche la rete decisiva nella finale di Reggio Emilia contro l'Atalanta – e nel 2023/2024.