Il nuovo singolo di Marco Pernice (chitarrista, produttore, cantante) dal sound decisamente funkyrock e crossover, già impazza nell' airplay indie internazionale.

THE SHOCK il titolo di un brano che non lascia spazio a compromessi.

Parliamo dello stile musicale: tra rock, funk, soul ed elettronica, le chitarre funamboliche di Pernice non passano inosservate, l'orecchio ne viene rapito.

Il livello tecnico-musicale è elevato, c'è poco da fare. Nei solismi si sentono influenze varie, come fusion, blues, heavy metal.

La contaminazione è un tratto distintivo del produttore italiano, che brano dopo brano ci porta in un viaggio sonico sempre originale ed eccitante.

I testi sempre minimal ed ermetici, la voce elettrificata risulta a volte inquietante.



Ma di che shock si parla? Secondo l'autore è un periodo di sconvolgimenti globali, a livello di tensioni internazionali, di rapporti interpersonali, compresa la sfera emotiva ed erotica, vissuta sempre più online che di persona.

La tematica dei rapporti online era già presente in brani come The Electric Pope e Welcome To The Show, ma qui l'atmosfera è decisamente sexy ed alienante.

Si percepisce dal sound che siamo di fronte a cambiamenti epocali, e non sembra che siano cambiamenti positivi.

Nel calderone dell' indie internazionale, Marco Pernice oramai da anni, è un nome di culto della musica crossover, molto apprezzato dagli addetti ai lavori, e con un numero di fans crescente. L'originalità, forse paga ancora. Spesso nelle top 10 di Radio Indie Alliance charts.

Di Sara Lovano

LINK BRANO: https://snd.click/ydtc

LINK ARTISTA: https://linktr.ee/marcopernicemusic