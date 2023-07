Appaltati i tre progetti finanziati dal G.A.L. (Gruppo di Azione Locale) “Tirreno Eolie” al Comune di Milazzo, ciascuno dell’importo di 100 mila euro, per complessivi 300 mila destinati ad interventi finalizzati allo sviluppo turistico: il primo riguarda il chiostro della Chiesa del Santissimo Rosario, dove è previsto un intervento d’illuminazione e impermeabilizzazione del terrazzo nonché l’acquisto d’un moderno sistema di amplificazione. L’obiettivo è ottenerne la rifunzionalizzazione per organizzare dei piccoli eventi.

L’appalto è stato già aggiudicato all’impresa “Opera Appalti S.r.l”. di Torregrotta. Il secondo progetto riguarda il quartiere marinaro di Vaccarella, dove si creerà una “rete” delle abitazioni dei vecchi pescatori per raccontare la tradizione del mare attraverso cartelloni turistici; ma soprattutto si attiverà una App, che farà rivivere usi costumi e leggende di questo popoloso borgo milazzese. Ad aggiudicarsi l’appalto è stata la ditta Nadir Byte di Messina.

Il terzo progetto riguarda Villa Nastasi con una riorganizzazione di spazi da destinare ad attività, che possano favorire l’incontro e la socializzazione. Previste tre aree, una per bambini con altalene, scivoli ed altre attrezzature, una per ragazzi con un percorso completo di fitness all’aperto ed infine un infopoint turistico. Sarà rivista l’illuminazione e previste telecamere per la sorveglianza notturna.

Queste opere saranno eseguite dalla “Peloritana Appalti” di Barcellona. «S’interverrà per rigenerare angoli di città importanti; ma da sempre poco attenzionati – afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici Santi Romagnolo – grazie a risorse che siano riusciti ad ottenere attraverso queste opportunità concesse dal G.A.L. Praticamente si è partiti da zero, partecipando ai bandi, predisponendo la progettazione esecutiva e adesso definendo le gare».