Nel 2022, la speranza di vita nell'UE era di 80,6 anni, in aumento di 0,5 anni rispetto al 2021. Nell'arco di due decenni, dal 2002, il valore più alto è stato registrato nel 2019, quando la speranza di vita alla nascita ha raggiunto 81,3 anni (+ 3,7 anni rispetto al 2002). Tuttavia, dopo lo scoppio della pandemia di Covid-19, questo indicatore è sceso a 80,4 nel 2020 e a 80,1 anni nel 2021. Nel 2022, la speranza di vita alla nascita nell'UE è aumentata ma non ha raggiunto il valore del 2019. Questa informazione proviene dai dati sull'aspettativa di vita pubblicati recentemente da Eurostat.

La regione dell'UE con la più alta aspettativa di vita alla nascita è stata la regione spagnola della Comunidad de Madrid (85,2 anni), seguita dalla Provincia Autonoma di Trento in Italia (84,4 anni), Ile de France in Francia (84,1 anni), Stoccolma in Svezia (84 anni) e Comunidad Foral de Navarra in Spagna (83,9 anni).

D'altro canto, tra le 5 regioni dell'UE con la speranza di vita alla nascita più bassa, 4 si trovano in Bulgaria: Severozapaden (72,3 anni), Severen tsentralen (73,2 anni), Yugoiztochen (73,7 anni), Severoiztochen (74,1 anni); e uno in Ungheria, Észak-Magyarország (74,1 anni).

Per le donne nell'UE, la speranza di vita alla nascita era di 83,3 anni nel 2022 (in aumento di 0,4 rispetto al 2021 ma in calo di -0,7 rispetto al 2019) e per gli uomini a 77,9 anni (in aumento di 0,7 anni rispetto al 2021 ma in calo di -0,6 in diminuzione rispetto al 2019).

Nel 2022, l'aspettativa di vita alla nascita per le donne nell'UE era di 5,4 anni più lunga di quella degli uomini, con variazioni tra i paesi dell'UE. In Lettonia, le donne dovrebbero vivere 10,0 anni in più rispetto agli uomini, seguite da Estonia e Lituania (entrambe 8,7 anni).

I divari di genere più piccoli si riscontravano nei Paesi Bassi (2,9 anni), Irlanda (3,3 anni) e Svezia (3,4 anni).





