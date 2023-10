“È sicuramente una vittoria importante, ma ci manca ancora qualcosa per la qualificazione e ci aspettiamo due trasferte insidiose dove dovremo fare del nostro meglio. È stato bravissimo Sanchez questa sera, come tutti i suoi compagni. Sono contento che ha segnato perché se lo merita per come sta lavorando. Sapevamo che il Salisburgo ha tanti giocatori di qualità ed è una squadra ricca di talenti e che corre molto. Lautaro sta crescendo tanto e dà sempre tutto in campo, mi spiace per il suo gol annullato, anche perché avremmo sofferto meno negli ultimi minuti”.

Così, Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria ottenuta dall'Inter a San Siro nella terza giornata della fase a gironi di Champions League contro il Salisburgo.

Dopo il gol del vantaggio di Sanchez al 19', nella ripresa è stato un rigore trasformato al 64' da Calhanoglu, per un intervento giudicato falloso di Gourna-Douath su Frattesi, a consentire ai nerazzurri di conquistare i 3 punti, dopo che Gloukh al 57' aveva riportato gli austriaci sul punteggio di parità.

Grazie alla vittoria, con 7 punti i nerazzurri sono secondi, per una peggiore differenza reti, nella classifica del Gruppo D guidata con lo stesso punteggio dalla Real Sociedad. Seguono il Salisburgo con 3 ed il Benfica ancora fermo a zero punti.