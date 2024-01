Tragico incidente ad Altofonte, in provincia di Palermo. La vittima, un ragazzo di 19 anni, Alberto Lo Presti, intorno alle 7:00 in via Vittorio Emanuele, si è schiantato con lo scooter contro un mezzo della nettezza urbana.

Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire. I carabinieri e i vigili urbani stanno ricostruendo la dinamica. Sembrerebbe che lo scooter su cui viaggiava la vittima sia andato a sbattere contro il camion fermo. La polizia municipale ha chiuso in entrambi i sensi di marcia la strada che conduce al paese