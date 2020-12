Sei un professionista o una piccola impresa? Al giorno d’oggi, accettare carte e pagamenti elettronici dai clienti è effettivamente obbligatorio. Ma, tra tutti questi, qual è il miglior POS portatile?



Come procedere alla scelta del POS

Quando hai scelto quale POS acquistare, leggi attentamente tutto ciò di cui ha bisogno il terminale scelto. Ad esempio, i dispositivi MypOS sono terminali indipendenti che possono funzionare da soli, mentre terminali come SumUp e Tandem devono essere collegati agli smartphone tramite applicazioni.

Prima di scegliere questi terminali, è necessario assicurarsi di disporre di uno smartphone che supporti l’applicazione. Altrimenti, questo significa che devi acquistare anche uno smartphone per utilizzarlo con il terminale. Inoltre, se non sei l’unica persona ad accettare pagamenti in azienda, significa che anche altre persone devono essere in grado di utilizzare il telefono.



SumUp Air: il più conveniente

SumUp Air è un terminale con il più alto volume di vendite in Italia. Grazie a forti attività di marketing e ottimi prezzi promozionali, molte piccole aziende e professionisti lo scelgono come soluzione di pagamento. Sebbene il prezzo di listino sia di 79 euro, spesso si trova a 19 euro. In questi casi, questa è un’ottima scelta. Non ci sono canoni mensili o contratti vincolanti. Tuttavia, i costi di transazione sono un po’ alti: 1,95%.

Il più grande vantaggio è che il denaro può essere accreditato sul tuo conto bancario senza trasferire altri fondi. Tuttavia, è necessario tenere presente che la certificazione richiede circa 2-3 giorni. Accetta un gran numero di carte e portafogli, come Apple Pay e Google Pay.

Lo svantaggio principale è che è necessario disporre di uno smartphone che supporti l’app SumUp a cui è collegato questo modello Air per eseguire le transazioni.