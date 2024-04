#FNKY compie 11 anni di ritmi irresistibili, notti indimenticabili e brindisi senza fine! L'undicesimo compleanno del party va in scena ovviamente al #Costez - Telgate (Bergamo), martedì 30 aprile '24. Live music in Gold Room dalle 20:30 all' 1:00 e ovviamente dj set a profusione nelle due sale del locale. Venerdì 3 maggio eccoci ancora al #Costez con un altro appuntamento decisamente divertente e sopra le righe: è Zarro Night, la notte più pazza di sempre, in cui lo stile (musicale e non) resta un'idea vaga. Eccoci poi con un altro doppio appuntamento sabato 4 maggio: è Flirt + Face2face. Le due feste prendono possesso delle due sale di #Costez - Telgate (Bergamo). In Gold Room, il team in console è particolarmente atteso: c'è la musica di Asia Nardi (nella foto) mentre alla voce arriva Francesco Sarzi.



Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all'Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.



#Costez Future Club - Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 - Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

Domenica pomeriggio dalle 15 alle 19

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

Web App: https://costez.club/

Instagram.com/costez_official