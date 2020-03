Realme fin dal giorno del suo arrivo sul mercato non ne ha praticamente sbagliata una. I suoi smartphone si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità / prezzo ed hanno tutto quello che serve per conquistare gli utenti, come dimostra il nuovo top di gamma: Realme X50 Pro è ottimo e supporta anche le reti 5G.

Oggi l'azienda ha presentato altri due smartphone che hanno tutte le carte in regola per diventare dei best-buy. Gli smartphone in questione sono il Realme 6 ed il Realme 6 Pro, prodotti di fascia media, ma che possono essere considerati dei top (soprattutto il Realme 6 Pro).



Queste le loro caratteristiche:

Rel Realme 6

Display: IPS, 6.5″ Full HD+ refresh rate a 90HZ

CPU: MediaTek Helio G90T

GPU: Mali-G76

RAM: 4/6/8GB

Memoria interna: 64/128GB

Sistema operativo: Android 10

Connettività: dual SIM, dual standby, 4G, VoLTE, WiFi, Bluetooth 5, GPS/AGPS/GLONASS

Fotocamera posteriore: quadrupla (64MP Samsung GW1, EIS + 8MP, grandangolare FOV 119° + 2MP sensore macro + 2MP Sensore B&W), flash LED

Fotocamera frontale: 16MP, f/2.0

Batteria: 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida VOOC Flash Charge da 30W

Lettore di impronte digitali laterale, supporto Dolby Atmos, jack audio da 3.5 mm



Realme 6 Pro