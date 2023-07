Uscirà il prossimo 8 settembre “RENGANEK”, l’album di inediti di Francesco Renga e Nek Filippo Neviani: un progetto nato dalla grande amicizia che lega i due artisti e dalla volontà di condividere, oltre alle emozioni sul palco, anche un intero progetto musicale inedito.

“RENGANEK” sarà disponibile nelle versioni Vinile Colorato, Vinile Nero 180gr, CD e digitale ed è già in pre-order al seguente link: https://Epic.lnk.to/renganek.

Nell’album, saranno contenuti undici nuovi brani, tutti eseguiti da entrambi gli artisti, mostrando, così, la grande sinergia che unisce le voci di Renga e Nek, capaci di creare, insieme, un connubio unico, con sfumature sonore diverse e complementari da quelle, finora, affrontate nelle loro carriere solistiche.

Questa la tracklist di “RENGANEK”:

Giura Giuda Scrivi una Canzone Più Grande Faro Sale Storie di Paura L'infinito più o meno Tutta Natura A Fianco Inspiegabile Il Solito Lido

L’album è stato anticipato dai brani “L’Infinito Più O Meno” e “Il Solito Lido”, che unisce ironia, irriverenza e la leggerezza tipica dell’estate italiana.

Il video de “Il Solito Lido”, realizzato da Borotalco.tv e scritto e diretto da Luca Mark, è visibile qui: https://youtu.be/XO9QHD0IyRQ

Renga e Nek sono, attualmente, impegnati nel tour che li vede protagonisti, insieme, in tutta Italia, dal 2 luglio e che culminerà in due eventi speciali, martedì 5 settembre all’Arena di Verona (Sold Out) e sabato 7 ottobre al Mediolanum Forum di Assago – Milano.

Questi i prossimi appuntamenti live:

29 luglio - Festival di Majano (Area Concerti) - MAJANO (UD)

01 agosto - Oversound Music Festival – LECCE

02 agosto - Castello Tramontano – MATERA

04 agosto - Banchina San Domenico - MOLFETTA (BA)

07 agosto - Piazzale D’Alaggio (Festival 20Eventi) – PIOMBINO (LI)

13 agosto - Arena Dei Pini - BAIA DOMIZIA (CE)

16 agosto - Roccella Summer Festival - ROCCELLA JONICA (RC)

17 agosto - Mercati Saraceni - CIRÒ MARINA (KR)

19 agosto - Arena 3040 - CAROVIGNO (BR)

26 agosto - Teatro Antico - TAORMINA

27 agosto - Teatro Valle Dei Templi - AGRIGENTO

02 settembre - Piazza dei Cavalieri (Summer Knights) – PISA

05 settembre - Arena di Verona – VERONA – SOLD OUT

07 settembre - Piazza della Loggia - BRESCIA

09 settembre - Planet Arena - PAESTUM (SA)

07 ottobre - Mediolanum Forum di Assago - MILANO

11 ottobre - Teatro Augusteo - NAPOLI

12 ottobre - Teatro Team - BARI

16 ottobre - Europauditorium - BOLOGNA

19 ottobre - Teatro Verdi - FIRENZE

21 ottobre - Teatro Colosseo - TORINO

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it





RTL 102.5 è media partner ufficiale del tour.

Le date live sono prodotte e organizzate da Friends & Partners. Il concerto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) è realizzato in collaborazione con Showbees.

Tra le più grandi voci del panorama musicale italiano, Francesco Renga, quest’anno, celebra 40 anni di straordinaria carriera, con, all’attivo, 8 album d’inediti, 1 album con orchestra, 2 album dal vivo (di cui uno insieme a Max Pezzali e Nek), ha totalizzato oltre 1 milione di copie vendute, 9 certificazioni di platino e 8 d’oro. Colleziona singoli di grande successo, da “Raccontami” a “La tua bellezza”, da “Angelo” (brano vincitore del Festival di Sanremo 2005) a “Meravigliosa (la Luna)”, da “Il mio giorno più bello del mondo” a “Guardami amore” e tantissimi altri. Nel corso della sua carriera, Francesco ha realizzato più di 1900 concerti, tra palasport, teatri e location mozzafiato come l’Arena di Verona e il Teatro Antico di Taormina. Ha, alle spalle, 9 partecipazioni al Festival di Sanremo come concorrente in gara, 1 vittoria nel 2005 con il brano “Angelo” e 2 premi della critica, con i brani “L’uomo che ride” e “Raccontami”.

Cantante e polistrumentista, con, alle spalle, oltre 10 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e 18 album in studio, Nek è una delle voci maschili più affascinanti e amate del panorama musicale italiano. Dopo l’esordio, nel 1992, con l’album “Nek”, tantissimi i successi che si sono susseguiti, nei suoi 30 anni di carriera, da “Laura non c’è” a “Se io non avessi te”, da “Almeno stavolta” a “Lascia che io sia” o, ancora, “Fatti avanti amore” e “Se una regola c’è”, senza dimenticare la cover di “Se telefonando”, eseguita sul palco del Festival di Sanremo nel 2015. Negli ultimi anni, è stato impegnato nella conduzione di fortunati programmi televisivi, ultimo dei quali “Dalla Strada Al Palco”, in prima serata, su Rai Due, che ha raccolto straordinari consensi di pubblico e critica. Nel 2022, è uscito l’album celebrativo “5030”, che racconta i 30 anni di carriera e i suoi 50 anni di età.