È un Trump ormai allo sbando quello che si appresta a giocarsi il tutto per tutto nelle ultime due settimane che lo separano dal voto del 3 novembre, proseguendo la sua campagna di insulti contro Joe Biden che oltre ad essere da lui descritto addormentato e venduto alla Cina, adesso è anche un politico corrotto, come dimostrerebbero (secondo Trump) le mail pubblicate dal New York Post.

E per dimostrare che la pandemia è poco più che un'influenza e che quanto fatto dalla sua amministrazione per combatterla è quanto nessun altro Stato ha fatto finora, Trump continua a pubblicizzare tesi allucinanti e drammaticamente tragiche come il tweet odierno:





The United States shows more CASES than other countries, which the Lamestream Fake News Media pounces on daily, because it TESTS at such a high (and costly) level. No country in the world tests at this level. The more you TEST, the more CASES you will be reporting. Very simple! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2020

Gli Stati Uniti mostrano più CASI di altri paesi, su cui i media che diffondono notizie false e poco convincenti piombano quotidianamente, perché fanno più test, che sono tra l'altro costosi. Nessun paese al mondo fa così tanti test. Più TEST fai, più CASI trovi. Molto semplice!

Non è la prima volta che Trump fa un'affermazione simile, ma se ancora continua farla dopo che gli Stati Uniti hanno registrato oltre 8,1 milioni di contagi, 220mila morti e una media di 60mila nuovi contagi ogni 24 ore è evidente che è un irresponsabile, se non è consentito definirlo un idiota.

Che qualcuno di buon cuore che desideri conservargli un qualche residuo di dignità istituzionale spieghi a Trump che i test si fanno proprio per "trovare" le persone contagiate e asintomatiche, in modo da isolarle ed impedir loro di diffondere il virus che, per alcune persone, giovani o anziane che siano, può risultare persino mortale.

Quindi, fare test a tappeto è, oltre al distanziamento sociale, una delle due armi che permettono di combattere il contagio se un vaccino ancora non è disponibile. Se i risultati dei test indicano un'alta percentuale di nuovi casi, questo vuol dire che il contagio è molto diffuso e che non può certo essere fermato diminuendo il numero di test!

E se il contagio è diffuso, statisticamente, anche il numero dei decessi, in genere dopo due/tre settimane dall'aumento del numero di nuovi casi, riprenderà a crescere.

Trump ancora non lo ha capito e quelli che vanno ai suoi comizi, anche... ma per fortuna sembra che il numero di deficienti (nel senso di incapaci di comprendere delle semplici considerazioni come quella appena sopra riportata) che lo supportano sta progressivamente diminuendo.

Oltre ai sondaggi, a confermarlo sono i soldi raccolti dai due candidati a supporto della loro propaganda.

Biden, per radio, negli ultimi mesi ha avuto la possibilità di mandare in onda circa il doppio degli annunci di Trump, con un predominio ancor più pronunciato in tre Stati in bilico - Michigan, Pennsylvania e Wisconsin - dove nell'ultimo mese ha speso circa 53 milioni di dollari contro i 17 di Trump, secondo i dati di Advertising Analytics, azienda che si occupa di monitorare l'andamento degli annunci pubblicitari.

Questo è stato possibile perché gli americani sono più disposti a finanziare la campagna di Biden, perché lo trovano più credibile rispetto a Trump, che a sua volta sperava di recuperare consensi facendo affidamento sui suoi comizi, ma la Covid glielo ha in parte impedito, soprattutto nel momento cruciale della campagna.

Pertanto, adesso, le possibilità di un altro mandato per Trump sono ridotte ai minimi termini.