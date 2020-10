Acquisire un'effettiva capacità di operare in modo completamente digitalizzato, utilizzando sistemi di Comando e Controllo, mezzi tattici, nonché equipaggiamenti individuali in un contesto di warfighting: questi gli obiettivi della SIO 2020, ovvero la Sessione di Integrazione Operativa portata a termine nei giorni scorsi dai militari della Brigata "Pinerolo in pieno rispetto delle regole anti-COVID-19".

La SIO 2020 rientra nell'ambito della Campagna di Sperimentazione del progetto "Forza Nec" (Network Enabled Capability), e si è svolta presso il poligono di Torre Veneri (Lecce). Il progetto "Forza Nec", congiunto Difesa-Industria, ha come scopo la riduzione dei tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni nelle operazioni militari per mezzo delle nuove tecnologie informatiche.

Ieri mattina i militari della Brigata"Pinerolo"hanno ricevuto la visita del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, erano presenti anche il Presidente della IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, l'On. Gianluca Rizzo, e i membri Onorevoli Davide Galantino, R Roberto Ferrari, Giovanni Russo, e Giovanni Luca Aresta.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, grazie all'impiego di apparati di comunicazione dei Posti Comando digitalizzati, ha potuto assistere ad un'esercitazione di livello gruppo tattico digitalizzato, impegnato in un'operazione di stabilizzazione di un'area di crisi.

In tale contesto operativo, oltre ad alcune unità della Marina Militare e dell'Aeronautica, l'Esercito Italiano ha schierato sia un posto comando mobile di brigata su piattaforma VTMM"Orso", con la possibilità di gestione della situazione delle unità sul terreno in tempo reale attraverso un flusso di comunicazioni digitali, sia il VTLM-2-NEC, veicolo dotato di maggiore mobilità rispetto alla versione precedente e i grado di garantire la connessione tra i i diversi livelli di comando.

In particolare sono stati validati anche il Posto Comando di Brigata su tenda, il Comando reggimento, i sistemi di comunicazione "fly away"completamente digitalizzati ed il Tactical Communication Control Kit (TCCK), che ha consentito di operare con successo la prima integrazione con i velivoli F35 dell'Aeronautica Militare e con le componenti della Landing Force della Marina Militare. La SIO 2020 ha confermato la piena maturità dei sistemi oggetto di validazione:Posto Comando di Brigata, Communication Information System (CIS), Posto Comando su VTMM Orso, VTLM2-NEC, TCCK, SIACCON E SICCONA.

"La sperimentazione deve continuare anche in futuro per avere sistemi all'avanguardia dal punto di vista tecnologico, della sicurezza e delle prestazioni": queste le parole del Generale Farina al termine dell'esercitazione, nel momento in cui ha incontrato il personale militare e ha voluto ringraziare la Commissione Difesa per l'attenzione rivolta alla Forza Armata.

Il Generale si è inoltre congratulato con tutti i partecipanti: dai Comandanti ai militari più giovani sottolineando l'importanza delle nuove tecnologie informatiche nel mondo militare. (lasottilelinearossa.over-blog.it)