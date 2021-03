Il Centro Velico Piombinese e lo Yacht Club Marina di Salivoli sono stati designati circoli velici organizzatori del Campionato Europeo Fireball 2021 che prevede una settimana di regate dall’ 11 al 17 settembre.

Il Fireball, una deriva con equipaggio doppio, si è imposto per le sue caratteristiche performanti all'attenzione del pubblico, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove ha trovato una larga diffusione. Questa realtà può contare su un circuito di regate nazionali ed internazionali di ottimo livello. La classe Fireball Italia da anni svolge regate nazionali nella nostra città e nel 2019 a Piombino è approdato il Campionato Italiano.

Adesso con il Campionato Europeo Fireball 2021 potremo finalmente seguire una manifestazione ricca di regate competitive e divertenti.

Gli equipaggi stranieri, provenienti da molti Paesi tra cui Irlanda, Inghilterra, Francia, Slovenia, Belgio, Svizzera e Repubblica Ceca, si troveranno in un campo di regata ideale per la posizione e per la costante presenza di vento, nello specchio d’acqua tra Piombino e l’Isola d’Elba.

Il Centro Velico Piombinese, fondato nel 1950, è tra le prime società veliche iscritte alla FIV, in passato ha ospitato ed organizzato numerose manifestazioni di rilevanza internazionale, nella sua storia sportiva ha prodotto atleti olimpionici e vincitori di numerosi titoli Mondiali, Europei e Nazionali, la sua scuola di vela è una delle migliori e più frequentate d’Italia.

Lo YCMS è una società, nata nel 2000 con l’inaugurazione del Marina di Salivoli, la cui attività è da sempre collocata nell’ambito della navigazione da diporto, ha organizzato molti campionati invernali IRC e ORC e da sempre promotrice, insieme al CVP, della prestigiosa regata d’altura “100 di Montecristo”.



Fireball European Championships Piombino 2021 – 11/17 September

http://fireballeuropeans2021.eu/

info:[email protected]