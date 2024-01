Fabrizio Venturi: “La campagna Senzatomica per il disarmo nucleare al Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024″ Il cantautore Fabrizio Venturi: “Porteremo a Sanremo la consapevolezza della necessità del disarmo, la cultura delle diversità e la pedagogia della Pace”.

Sanremo, 24 gennaio 2024 – La campagna Senzatomica per il disarmo, contro la minaccia delle armi nucleari, https://senzatomica.it/campagna/ sarà presente allaterza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024.

Ad annunciarlo è stato il cantautore Fabrizio Venturi, Direttore artistico del Festival, che si terrà a Sanremo dal 7 al 9 febbraio 2024, nel Teatro della Federazione Operaia Sanremese – Fos, in Via Corradi, 47. in concomitanza con il Festival della Canzone Italiana.

“La Pace nel mondo si realizza mediante il disarmo di tutti i popoli” sarà il leit motiv della prossima edizione del Festival, proprio in quanto sarà affrontato anche il tema del disarmo nucleare, che vedrà la presenza della campagna “Senzatomica”.

La Campagna, promossa dall’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, già diffusa in tutto il mondo, è rivolta alle persone comuni affinché rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e rivendichino il diritto ad un mondo libero da tali armi.

Durante le tre giornate del Festival della Canzone Cristiana, dal 7 al 9 febbraio, verrà allestita nella sua versione compact, la mostra “Senzatomica. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi nucleari” all’esterno del Teatro della Federazione Operaia Sanremese – F. O. S.

Il Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it, ideato dal cantautore Fabrizio Venturi, il quale ne è anche Direttore Artistico e conduttore, sarà trasmesso in diretta televisiva nazionale su Bom Channel, canale 68 del digitale terrestre, canale 5058 di Sky, sull’App Bom Chanell , su LaC TV, canale 11 del digitale terrestre (Calabria e Sicilia orientale), canale 411 Tivùsat, canale 820 Sky e sull’App LaC Play, sul sito del Festival della Canzone Cristiana www.sanremofestivaldellacanzonecristiana.it e in diretta radiofonica su Radio Mater.

Il giornalista Claudio Brachino affiancherà sul palco del Festival della Canzone Cristiana il Direttore artistico Fabrizio Venturi e il terzetto femminile composto da Susanna Messaggio, Daniela Fazzolari e Francesca Lovatelli Caetani.

Il contributo offerto da Brachino non sarà solo inerente alla conduzione del Festival, ma anche di carattere giornalistico e si esplicherà mediante riflessioni sui conflitti in essere, ponendo particolare attenzione al tema della pace.

Fabrizio Venturi ha annunciato, inoltre, che sarà il Maestro Vince Tempera, più volte Direttore d’Orchestra del Festival della Canzone Italiana, il Presidente di Giuria della terza edizione del Sanremo Cristian Music Festival.

Alla kermesse più importante della Christian Music Italiana parteciperanno 24 concorrenti ed ospiti illustri del mondo musicale e della cultura italiana, tra cui la star internazionale della Christian Music Noel Robinson, la cantante Leda Battisti,

Finaz di Bandabardò, l’autore Claudio Daiano, il gruppo musicale Santarosa, il cantautore Nothingless, il cantante Carlo Famularo (in arte Carlo Mey), il gruppo dei tre tenori “Il Mito”, la cantante italo-svizzera Sonia Mazza, il grande interprete della canzone classica napoletana Gino Accardo, la soprano Antonia Moldovan e il giornalista e scrittore Luca Arnaù, il cui romanzo “Yeshua Il Prescelto”, riceverà il Premio Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 come “migliore libro su Gesù”.

La terza edizione del Festival della Canzone Cristiana Sanremo 2024 darà spazio a un rilevante momento di riflessione relativamente al ruolo che le religioni possono rivestire per quanto attiene il tema della pace, a cui offrirà il suo contributo il noto Professore Paolo Branca del Dipartimento di Scienze Religiose dell’Università Cattolica di Milano.

Artisti di religione ebraica e musulmana saliranno sul palco per cantare la pace. Sarà ricordata anche la missione di Pace, che, il 2 giugno 2023, il Festival della Canzone Cristiana ha voluto effettuare in Ucraina, recandosi a Kiev.

Il Festival si prefigge l’intento di diffondere e di far conoscere anche in Italia la canzone di ispirazione cristiana o Christian music, genere che canta il rendimento di grazie a Dio e la gioia della fede. “Come testimonial italiano, insieme a Carmen Consoli, Dolcenera e Finaz di

Bandabardò della Campagna Senzatomica, ho ritenuto necessario trattare il tema del disarmo al Festival della Canzone Cristiana. Non vi può essere pace se si producono armi e non si può essere definiti cristiani se non si è impegnati per il disarmo nucleare. Sosteniamo con grande convinzione l’impegno e le finalità della campagna Senzatomica nel nostro Festival” ha dichiarato Fabrizio Venturi, il quale ha aggiunto: “La Christian Music instaura un connubio creativo tra la canzone e la fede e tra la canzone e la lode a Dio, che fa proprio il linguaggio più potente che Dio ha donato all’uomo, che è la musica. La Christian Music non ha niente di diverso dalla musica che si ascolta tutti i giorni nelle radio, la differenza non è nella musica delle canzoni, ma nei testi, che, in modo esplicito ed implicito, parlano di Dio. Sant’Agostino affermava che chi canta bene prega due volte, rimarcando la forza spirituale della canzone.

Convinti che il canto sia una preghiera di elevato vigore, ci prefiggiamo come obiettivo primario di innalzare una preghiera universale mediante il nostro Festival”.

Ai vincitori saranno assegnati i pregiati trofei creati dal prestigioso Maestro Michele Affidato, lo stesso orafo che realizza i premi per i vincitori del Festival della Canzone italiana.