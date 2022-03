Con la situazione in Ucraina che si fa sempre più drammatica, l'Aeronautica militare ha incrementato a 8 il numero di Eurofigter 2000 della" Task Force Black "dispiegati in Romania. Altri 2 velivoli del 4^ Stormo sono infatti arrivati dalla base di Grosseto con anche un C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, secondo quanto stabilito nell'ambito del rafforzamento degli elementi di deterrenza sulla zona est dell'Alleanza.

Nei giorni scorsi dal 36° Stormo di Gioia del Colle erano giunti altri velivoli poi rischierati presso l'aeroporto di Mihail Kogalnivìceanu di Costanza in Romania. Il contingente italiano inoltre, è stato rafforzato con altre 40 unità a supporto dei velivoli. Dai primi di dicembre la Task Force Air "Black Storm" al comando del Colonello Morgan Lovisa, è impegnata a salvaguardare lo spazio aereo della Romania, dando il proprio contributo a rafforzare le attività di sorveglianza svolta dalla Fortele Aeriene Romane, l'aeronautica romena.

Da dicembre in questa base aerea romena, sono dispiegati i velivoli Eurofighter 2000 e gli equipaggi di volo provenienti dai 4 Stormi dell'Aeronautica Militare che normalmente, in Patria, assicurano senza soluzione di continuità, la difesa dello spazio aereo italiano (4° Stormo di Grosseto, il 36° di Gioia del Colle, il 37° di Trapani ed il 51° di Istriana). Numerose attività addestrative ed operative nell'ambito del servizio di QRA (Quick Reaction Allert) , sono state portate a termine in questi 3 mesi dagli Eurofighter 2000 della TFA"Black Storm". In ben 14 occasioni i velivoli in questi ultimi mesi, sono stati chiamati ad un decollo rapido per monitorare il traffico aereo nella zona di competenza delle autorità della Romania da traffico aereo non autorizzato.

La TFA Black Storm, che ricalca nelle sue funzioni uno Stormo, cioè l'unità caratteristica dell'Aeronautica MIlitare Italiana ha come obiettivo quello di rafforzare il sistema di difesa aerea rumeno, cosi come anche le altre unità dell'Aeronautica Miltitare , che hanno partecipato alle altre Air Policing. È una struttura flessibile ed allo stesso tempo funzionale, i velivoli infatti verranno integrati all'interno del dispositivo NATO a supporto delle operazioni di sorveglianza dello spazio aereo dei Paesi dell'Alleanza ed opereranno in sinergia con gli assetti alleati presenti nell'area.

La TaskForce Air Black Storm sotto il comando del Colonnello Morgan Lovisa, ha l'importante obiettivo di garantire la sicurezza dello spazio aereo della Romania. Una Task Force che deve anche scoraggiare qualsiasi minaccia che possa rappresentare un rischio per le nazioni della NATO. (lasottilelinearossa.over-blog.it)