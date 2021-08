Il più importante Premio musicale europeo a sfondo civile per la sua XII edizione si trasforma in “MUSIC for CHANGE”, un format completamente rinnovato che non è solo premio ma anche residenza creativa, incubatore per nuovi talenti e grande evento dal vivo e online.

Il musicista Calabrese Clemente è stato selezionata tra miglia di partecipanti per la dodicesima edizione di Music for change, importante manifestazione che vede in gara per la finale 200 concorrenti. Il vincitore parteciperà alla prossima edizione di Casa Sanremo, al concerto del Primo Maggio a Roma e andrà in tour con Tim Music nel Nord Europa.

Clemente gareggia con il brano “Jack Verdura“,la canzone che ha raccolto già oltre 100mila streaming su spotify racconta la morte di un ragazzo perbene ucciso perché amava la donna di un boss.

Freddato con un colpo di pistola alla nuca ed il suo cadavere fatto sparire. Amava la donna sbagliata ed ha pagato col prezzo più alto una colpa che nei codici segreti della ‘ndrangheta non lascia scampo. Nel brano Jack-verdura c’è l’Amore: quel sentimento che trascende anche la morte.Il vero amore… Quello incondizionato, quello che unisce due anime aldilà di ogni cosa. Quello che senti la sua presenza anche se è a 2000 km di distanza, che ti senti come non fossi mai solo anche se non è realmente al tuo fianco. Quell'amore così forte che ha il potere di curare qualsiasi cosa, la tristezza, la depressione, il dolore, l’insofferenza, le malattie e che ti dà il coraggio di affrontare persino la morte di sfidarla…

Io credo sinceramente – dice Clemente – che quando si ha la fortuna di incontrare il vero amore, questo trascende anche la morte. Se è vero che siamo energia e che dopo che lasciamo questa vita terrena rimane comunque una traccia di noi… Quell’energia rimane al nostro fianco. È questa in sintesi la storia della mia canzone l’eterno amore tra un giovane perbene ed Elisa che ha una sola colpa essere la donna di un n'dranghetista.

