Il Metaverso, che nell’ultimo anno è diventato una parola chiave di tendenza su Google, non è un termine nuovo: proviene infatti dal mondo della fantascienza e fu coniato nel 1992 da Neal Stephenson, autore del romanzo postcyberpunk “Snow Crash”.

Nel libro, il Metaverso era una realtà virtuale 3D, sovrapposta e integrata con il mondo fisico, in cui le persone si muovevano attraverso i propri avatar, dei veri e propri digital twin, rappresentazioni digitali e tridimensionali di sé.

Sebbene dipinto a tinte fosche, il distopico film di Spielberg Ready Player One, uscito nelle sale nel 2018 e ispirato all’omonimo romanzo di Ernest Cline del 2011, rappresenta piuttosto fedelmente quello che sarà il Metaverso da qui a 15 anni: una rete di mondi virtuali interconnessi di cui gli utenti possono fare esperienza indossando visori di realtà virtuale e guanti aptici, dove interagire con altri utenti, comprare oggetti digitali e svolgere attività ludiche e d’intrattenimento in contesti immersivi ricostruiti digitalmente.

La definizione più esaustiva di Metaverso è stata data da Matthew Ball, investitore e autore di un compendio sull’argomento chiamato “The Metaverse Primer”, diviso in nove parti e pubblicato sul suo blog:

“Il Metaverso è una rete perdurante di mondi 3D che si espande in tempo reale, che restituisce un senso d’identità continuo nel tempo, in cui gli oggetti permangono e che tiene memoria delle transazioni effettuate in passato. Un numero di utenti illimitato, ognuno con il proprio senso di presenza fisica, ne può fare esperienza sincronicamente.”

In Italia olimaint, azienda con esperienza quarantennale nel settore IT, ha sviluppato il primo metaverso tutto italiano, il suo nome ? Oliverso !

Oliverso si prefigge come un mondo virtualizzato nel quale prevalentemente sviluppare attività di businnes, essendo in fase di crescita continua, nel momento in cui stiamo scrivendo questo testo è operativo con 9 sottomondi virtuali:

L'organizzazione di questo ambiente è stata progettata per favorire l'interazione tra persone che operano nel mondo del lavoro, Esistono degli ambienti dove si possono incontrare aziende che promuovono e propongono prodotti e servizi con aziende o professionisti o anche privati che sono interessati ad acquistare questi prodotti e servizi; ci sono spazi dedicati all'organizzazione di riunioni dove le persone possono trovarsi in ambienti progettati e discutere insieme di temi tra i più disparati mostrare all'interno delle stesse del materiale della documentazione dei file multimediali interagire tramite i loro Avatar e trasferirsi informazioni. Quello che abbiamo cercato di creare nell'esperienza dell’oliverso è praticamente è un'esperienza reale, le persone non si comportano come si comporterebbero normalmente navigando su un sito internet ma si muovono fisicamente all'interno dello spazio e all'interno dello spazio possono interagire con delle funzioni dinamiche.

L'utilizzo di questo ambiente permetterà notevoli vantaggi dal punto di vista di risparmio di tempo ed anche economico in quanto ci si potrà spostare in ambienti differenti semplicemente passando attraverso dei portali digitali, questi portali avranno la funzione di introdurci in ambienti nuovi e differenti.

Questi ambienti possono essere realizzati, costruiti e gestiti dalle aziende e dai professionisti che li hanno commissionati acquistati o affittati.

Per esemplificare potremmo immaginare un ufficio di un professionista visualmente, che riproduce proprio l'ufficio reale stesso con le informazioni le immagini, quadri alle pareti, computer, schermi tutto quello che può servire

Il cliente del Professionista entra nel metaverso per cui senza muoversi da casa la sua figura umana virtualizzata si muove all'interno dello spazio del metaverso e interagisce direttamente con il professionista dialogando e spostando, toccando, muovendo e vedendo documenti ed oggetti virtuali.

Il risultato è di fatto quello di una riunione reale di un incontro reale che però viene con la fisicità dei soggetti molto distante.

Oliverso è il metaverso italiano, costruito per il mondo delle PMI e dei professionisti ma che strizza l'occhio anche alle grandi aziende nazionali.

Vi invitiamo a farvi una passeggiata in Dream Land, la città cuore di Oliverso!!!