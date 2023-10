Dal 6 ottobre, arriva, in radio e in digitale, “A Tutto Cuore”, il brano inedito di Claudio Baglioni, che prende il titolo dal suo nuovo progetto live aTUTTOCUORE.

È il primo inedito dalla pubblicazione, nel 2020, dell'album “In questa storia che è la mia”. Dopo le prime 6 date, allo Stadio Centrale del Foro Italico di Roma, aTUTTOCUORE, il Rock-Opera-Show vitale e visionario, ideato, progettato e realizzato con Giuliano Peparini, che ne cura direzione artistica e regia teatrale, arriva dal 5 ottobre all'Arena di Verona, per 4 sere-evento, per poi proseguire a Palermo (dal 12 al 14 ottobre) e Bari (20 e 21 ottobre).

In scaletta, 38 successi dal repertorio di Baglioni, molti brani che sono entrati a far parte del linguaggio e della cultura italiani. Accanto ai brani, le coreografie realizzate dai ballerini e dai perfomer, scene arricchite dai 550 costumi originali, disegnati e realizzati, appositamente, per questi live.

E, poi, da gennaio, il tour nei palasport.

Il 7 novembre, inoltre, uscirà, per Rizzoli, il volume fotografico “Altrove E Qui”, un racconto intimo e profondo, arricchito dagli scatti inediti di Alessandro Dobici, alcuni dei quali saranno anticipati durante i live di aTUTTOCUORE.