Anche le farmacie saranno protagoniste della campagna vaccinale antinfluenzale 2024-2025. A partire dal 14 ottobre, infatti, i cittadini aventi diritto alla vaccinazione gratuita (over 60, donne in gravidanza o neomamme, e persone a rischio per patologie o professione) potranno recarsi nella farmacia più vicina per ricevere il vaccino.

Come nelle stagioni precedenti, la vaccinazione in farmacia sarà riservata agli over 18 che abbiano già ricevuto un vaccino antinfluenzale in passato, senza effetti collaterali. Dal 4 novembre, la campagna sarà aperta a tutti i cittadini, sempre gratuitamente. Sarà inoltre possibile effettuare contemporaneamente il vaccino antinfluenzale e quello contro il Covid-19.

In Lomnbardia, attraverso la piattaforma regionale ( https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline ), sarà possibile prenotare la vaccinazione in una delle 1.226 farmacie lombarde aderenti. Da due anni i farmacisti abilitati possono somministrare il vaccino antinfluenzale in regime convenzionato con il SSR. Lo scorso anno, nelle farmacie lombarde, sono state somministrate 308.275 dosi.

Per quanto riguarda il Covid-19, le farmacie hanno somministrato 291.590 dosi, contribuendo per circa il 50% del totale regionale. La somministrazione è effettuata da farmacisti formati tramite corsi specifici organizzati dall’Istituto superiore di sanità, con aggiornamenti annuali. Non è necessaria la prescrizione medica per il vaccino, ma l’assistito dovrà firmare il consenso informato e compilare la scheda anamnestica. La prescrizione è richiesta solo se il vaccino viene acquistato senza richiedere la somministrazione in farmacia.

“Di fronte a una stagione influenzale che si preannuncia particolarmente intensa, le farmacie tornano a mobilitarsi per garantire una copertura vaccinale ampia, collaborando con il Servizio Sanitario Regionale”, ha dichiarato Annarosa Racca, Presidente di Federfarma Lombardia. “È fondamentale lavorare insieme per aumentare il tasso di vaccinazione, soprattutto tra le categorie più vulnerabili.Quest'anno, infatti, il numero di farmacie che partecipano alla campagna vaccinale è cresciuto da 1.000 a oltre 1.200. Siamo fiduciosi che la capillarità della nostra rete continuerà a essere un supporto efficace per il successo della campagna vaccinale.”