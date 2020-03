A Roma, il 29 marzo si è conclusa la mostra Carthago. Il mito immortale promossa dal Parco archeologico del Colosseo .

Trentasei sono stati i musei e gli enti prestatori che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa ed erano distribuiti in tutto il Mediterraneo dal Libano alla Tunisia, a Malta, alla Spagna, fino alle regioni italiane quali la Sardegna e la Sicilia . Numerose istituzioni museali del Paese hanno dato alla mostra l’ampio respiro che ha portato ad esibire oltre 400 reperti, all'interno di un racconto distribuito tra il II millennio a.C. e l’età bizantina (VI sec. d.C.).

Nei cinque mesi in cui è rimasta aperta al pubblico, l'esposizione è stata visitata da più di 2 milioni e 300.000 visitatori, ricevendo numerosissime recensioni da quotidiani nazionali e internazionali. Nel corso dei mesi di esposizione la mostra si è arricchita di eventi e momenti di incontro nell’ambito della rassegna I martedì di Carthago: performance musicali e teatrali e giornate di studio dedicate alla cultura fenicia e cartaginese tra Sicilia e Sardegna. Il ruolo del Mediterraneo è stato inoltre al centro dell’incontro con Lucio Caracciolo, direttore della rivista di geopolitica Limes. A dicembre l’esposizione si è ampliata con la mostra fotografica di Marianne Catzaras, Carthage ou la memoire des pierres, una raccolta di scatti inediti della città di Cartagine.

L’esibizione ha avuto un grande successo anche sul web, grazie al lavoro del Servizio Comunicazione del PArCo. Ogni mercoledì sono stati pubblicati sugli account social istituzionali (facebook, twitter, instagram, @parcocolosseo) dei post speciali all'interno di una rubrica dedicata, con approfondimenti sui reperti o interviste ai curatori (Alfonsina Russo, Francesca Guarneri, Paolo Xella, José Ángel Zamora López, Martina Almonte e Federica Rinaldi) raccolte in una playlist sul canale Youtube del PArCo.

In seguito al DPCM dell’8 marzo, la mostra, chiusa al pubblico, ha intensificato il lavoro sui canali web e social del PArCo. Per concludere questa eccezionale avventura, che ha riportato Roma e Cartagine al centro del dibattito storico, il 29 marzo 2020 si è svolto il finissage online: una novità per il PArCo e per gli enti museali coinvolti . La Direttrice del PArCo, Alfonsina Russo, ha inviato il suo messaggio di ringraziamento a chi ha partecipato alla mostra: “Portiamo sui social la grande festa che avevamo immaginato di tenere al PArCo in onore del Mediterraneo, della sua cultura che nei secoli ha rappresentato uno straordinario esempio di tolleranza e di dialogo tra i popoli”.



#carlomarinoeuropeannewsagency