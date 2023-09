È con piacere che recensiamo oggi ANGEL’S VILLAGE, l’ultimo racconto di Teresa Averta, autrice calabrese. Dottoressa in scienze teologiche e docente di scuola primaria nella provincia di Vibo Valentia.

Di lei, che è anche collaboratrice di “Rete Italiana di Cultura Popolare”, “Rivista Confidenze”, “Scrittura senza censura”” Blopolis” e altre realtà virtuali che si occupano di cultura e nella fattispecie di letteratura, possiamo ricordare che esordisce con racconti di vario genere (dal noir al fantasy, dalla fantascienza all’horror.

Alcuni di essi sono ‘vincitori di concorsi’, solo in questi ultimi due anni, tra il 2022/2023, tre racconti di Teresa Averta sul podio di Historica edizioni, altri sono stati molto apprezzati nel web, su siti e forum di scrittura, altri racconti hanno vinto contest online oppure sono approdati su riviste di settore.

Dopo la bella parentesi del romanzo noir “Incubi notturni”, Edizioni DrawUp · Collana: Rosso e nero. Thriller e noir del 2022, Teresa Averta continua su questo genere, e torna oggi ad appassionarci con il racconto vincitore dello scorso mese di luglio – che ci apprestiamo a recensire – “ANGEL’S VILLAGE” (Edizioni Historica, 2023).

Il tutto avviene per il tramite di una scrittura efficace, suggestiva e concreta, ma allo stesso tempo dotata di una importante vena o cifra lirica, davvero unica e raramente individuabile nei principali scrittori di thriller contemporanei. Ed è per questa ragione che il racconto ANGEL'S VILLAGE è tra i VINCITORI 2023 del "Concorso Racconti Horror Historica edizioni e Cultora.

“Per me è un grande orgoglio essere stata selezionata e scelta ancora con la narrativa di genere perché vuol dire che sto crescendo e imparando ad essere una scrittrice a "tutto tondo" dice Teresa Averta, appassionata di arte e letteratura di ogni genere.

Una professionale e competente giuria della casa editrice HISTORICA EDIZIONI con a capo, questa volta, il presidente Dott. Attilio Grillo ha seguito gli autori provenienti da tutta Italia, sfoggiando qualità che sono ormai note ai più, come l'accoglienza, la cura e la vicinanza agli autori nonché la meticolosa e attenta valutazione per la selezione dei racconti vincitori, in cui è rientrata la scrittrice Teresa Averta.

Altro importante riconoscimento che va ad arricchire il suo curriculum artistico e letterario.

“ANGEL’S VILLAGE” è un racconto struggente, commovente e ispirato al senso della vita intesa come ricerca mai esaustiva della verità umana. L’autrice Averta si riflette completamente nel personaggio creato per la sua meravigliosa e intrigante narrazione: una donna forte e determinata, che non si lascia intimidire dalle avversità ed è desiderosa di apprendere la vita. Si ritroverà a fare i conti con i misteri che attanagliano la sua esistenza e con le scoperte sorprendenti che non faranno altro che rendere più profonda la ricerca di quel cammino ricco di entusiasmo e di speranza che la porterà inevitabilmente davanti alle “porte della verità”.

Siamo certi che tante luci così brillanti e intense potrebbero illuminare a giorno qualsiasi notte, anche la più buia. Teresa Averta, pertanto come una piccola stella nel buio dell’universo dei perché, scioglierà enigmi e interrogativi esistenziali attraverso la sua particolare e interessante scrittura.

Seguiamo questa scrittrice e poetessa perché, a nostro avviso, è sorprendente e ci darà ancora soddisfazioni e gioie nell’attraversamento della sua vita poetica ed umana.

Ricordiamo che il testo del suo racconto insieme con altri autori, lo possiamo trovare e leggere in Racconti horror 2023 Vol.1 HISTORICA EDIZIONI sul sito di riferimento alla casa editrice e su tutti gli store on line e librerie italiane.

www.historicaedizioni.com/libri/racconti-horror-2023-volume-1/

Il volume è stato pensato per gli amanti di un genere senza un’origine temporale ben precisa, che affascina e spaventa allo stesso tempo, e per chi ama fantasticare nella paura e nell’occulto. Le storie qui raccolte, pervase dal senso del mistero e dell’ignoto, ci raccontano di circostanze non razionali, di elementi soprannaturali, presenze inquietanti, tra scenari notturni e ambientazioni macabre che destabilizzano e disorientano il lettore. Queste pagine, dal clima narrativo cupo e teso, consentiranno a tutti i lettori, di allontanarsi da quella normalità così banale e monotona… e di catapultarsi in un nuovo e sorprendente scenario dal sapore magico ed emozionante.