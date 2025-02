Negli ultimi anni, l’Italia ha assistito a una dinamica interessante nel rapporto tra crescita economica e impatto ambientale. I dati dei conti satellite ambientali mostrano un progressivo disaccoppiamento, ovvero una diminuzione dei flussi fisici a fronte di una crescita del Pil, evidenziando un percorso verso una maggiore sostenibilità.

Nel 2023 il fenomeno del disaccoppiamento risulta assoluto. Nonostante una crescita del Pil pari a +0,7%, tutti i principali indicatori fisici hanno registrato un calo significativo:

Consumo di energia: diminuito del 4,1%

Emissioni di gas climalteranti: ridotte del 5,3%

Consumo materiale interno: in calo del 6,4%

Questo trend conferma che l’economia italiana sta riuscendo a crescere riducendo contestualmente la pressione ambientale.

Nel 2022 il contesto era leggermente diverso:

La crescita del Pil era più robusta (+4,7%), ma solo il Consumo di energia ha registrato una contrazione (-3,1%), mentre il Consumo materiale interno è diminuito in modo meno marcato (relativo disaccoppiamento del +1,3%) e le Emissioni di gas climalteranti sono rimaste stazionarie.

La stabilità delle emissioni, nonostante il calo dei consumi energetici, è stata in parte attribuita a una maggiore intensità carbonica dei prodotti energetici utilizzati, in risposta a una crisi energetica e a condizioni climatiche di siccità.

Le variazioni nei diversi settori mostrano anche differenze nei comportamenti: le famiglie, ad esempio, hanno ridotto sensibilmente i consumi domestici, pur registrando aumenti nei consumi legati al trasporto.

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il settore dei beni e servizi per la tutela ambientale. Nel 2022 si è registrata una forte espansione del valore aggiunto, con un incremento del 40,6% rispetto all’anno precedente, e la quota del settore sull’economia è passata dal 3,1% al 4,0%.

Il Gettito delle imposte ambientali ha subito una flessione, scendendo a 45,4 miliardi (-18,9%) nel 2022, per poi recuperare nel 2023 grazie alla cancellazione di misure fiscali temporanee.

Questi dati riflettono un impegno crescente verso investimenti in efficienza energetica e interventi di riqualificazione degli edifici (ad es. Superbonus 110% e standard NZEB).

Il fabbisogno energetico complessivo, misurato dal Net Domestic Energy Use (Ndeu), è in costante riduzione sin dal 2018. Nel 2023, il Ndeu è sceso a 6,3 milioni di terajoule, con cali importanti sia nelle attività produttive che nelle famiglie:

Le industrie hanno registrato un calo notevole, con il settore chimico e quello della metallurgia che hanno contribuito maggiormente alla contrazione dei consumi.

che hanno contribuito maggiormente alla contrazione dei consumi. In ambito domestico, sebbene ci sia stato un calo nei consumi per uso domestico, il settore dei trasporti ha visto, in alcuni casi, un aumento, soprattutto nel trasporto aereo.

L’efficienza energetica è migliorata, come evidenziato dall’intensità energetica rispetto al Pil, che ha raggiunto il valore più basso degli ultimi 16 anni.

A livello europeo, l’Italia si posiziona come uno dei maggiori consumatori di energia con l’11% del Ndeu dell’UE27, dopo Germania e Francia. Tuttavia, grazie a politiche mirate, l’Italia ha ottenuto una delle intensità energetiche più basse, segnale di un percorso virtuoso verso una maggiore sostenibilità.

I dati del biennio 2022-2023 offrono una panoramica incoraggiante: mentre il Pil continua a crescere, la contrazione dei flussi fisici e il rafforzamento degli investimenti nella protezione ambientale indicano un percorso verso un modello economico più sostenibile. Le misure adottate, insieme agli incentivi per l’efficienza energetica, stanno contribuendo a un disaccoppiamento sempre più netto, dimostrando come crescita economica e tutela dell’ambiente possano coesistere in un quadro di sviluppo equilibrato.