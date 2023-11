CASERTA – (Ernesto Genoni) - Con la prima edizione dell'OGI National Award, un Autunno all’insegna del Diritto e della Legalità all’Auditorium della “Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare” di Caserta. Un evento ricco di sorprese che coinvolge e vede riunirsi molteplici figure professionali.

La manifestazione, che prevede anche riconoscimenti professionali, - si legge nel comunicato - si terrà giovedì 9 Novembre prossimo, con inizio alle ore 10.30, nella ricorrenza dei 15 anni di fondazione dell’OGI, l’Osservatorio Giuridico Italiano. Testimonial dell’Osservatorio il professor Alessandro Meluzzi.

Il simposio offre una molteplicità di eventi tra cui due conferenze, sulla comunicazione non verbale in ambito forense e il linguaggio del corpo; sui simboli e la repertazione degli stessi sulla scena del crimine. A seguire la presentazione del comitato scientifico; e il via ufficiale a due progetti innovativi volti alla tutela degli animali e dei più giovani, il “Progetto Polina” e il “Progetto Futuro”, per poi proseguire con la consegna di riconoscimenti ufficiali a varie categorie di professionisti che si sono distinti in Italia per la loro opera in vari settori.

La giornata, che vedrà anche la partecipazione di piccoli artisti che dipingeranno durante la manifestazione per promuovere i due nuovi progetti promossi dall’OGI, si concluderà con una cena evento di beneficenza a favore del canile di Caserta.

Il “Progetto Polina”, dichiara l’avvocato Tiziana Barrella, responsabile dell’Osservatorio Giuridico Italiano, professionista distintasi sempre per il suo impegno sociale e perennemente in lotta contro ogni forma di violenza - è una iniziativa nata in memoria della giurista addestratrice cinofila Polina Kochenko ed ha l’obiettivo di agire concretamente contro ogni forma di abuso e maltrattamento degli animali. All’uopo è stata infatti costituita una apposita equipe di giovani professionisti che, a partire dal giorno 09 novembre, cominceranno il loro lavoro incessante di sensibilizzazione oltre ad aver già strutturato vari progetti da proporre ad adulti e giovanissimi.

Il “Progetto Futuro” nasce invece per promuovere la tutela dei minori e ad accompagnare la loro crescita verso un futuro incentrato sulla legalità. In occasione della presentazione ufficiale del progetto l’OGI proporrà un gioco investigativo interattivo (al quale ha contribuito sotto forma di consulenza) utile anche per stimolare le capacità logico-deduttive dei partecipanti, ed a cui giocheranno degli studenti di alcune classi del liceo P. Giannone di Caserta che ha accettato l’invito. Attraverso questa iniziativa, un'altra equipe appositamente costituita, ha già predisposto molteplici attività a favore dei giovanissimi nonché appositi partnerariati con altre associazioni proprio per sostenere i minori nella crescita.

DETTAGLI DELLA GIORNATA

L’Auditoriun della Scuola dell’Aeronautica Militare,gentilmente concesso dal Comandante della Scuola Colonnello Francesco Sassara,

Qattro le sezioni rispettivamente dedicate all’approfondimento dei seguenti temi:

- Linguaggio del corpo e Comuniczione non verbale in ambito forense

- Tutela dei Minori (Progetto Futuro)

- Tutela degli Animali (Progetto Polina)

- Simboli e Scena del Crimine



Per ciascuna sezione, i Relatori nelle persone di:

Alessandro Meluzzi

Tiziana Barella

Nicola Limardo

Marina Campanile

Graziella Viganò,

e i Moderatori delle varie sezioni:

Beatrice Crisci

Concetta Falivene

Fabrizio Vinardi

Claudio Ghini

Giovanna Palermo

Ospiti speciali della manifestazione:

il Trio Lirico Appassionante

e gli artisti Maria Graziano e Vera Atyastain.

L’OGI nasce dall’incontro di diverse discipline, che integrano il sapere di giuristi, psicologici, psichiatrici, medici legali, ingegneri, grafologi, assistenti sociali e molte altre figure professionali tutti uniti con una finalità ben precisa: promuovere la legalità e la cultura giuridico forense nei vari contesti sociali attraverso le più differenziate iniziative.

È da quindici anni che l’OGI fornisce il suo contributo attraverso la realizzazione di progetti a tutela delle categorie più fragili: esempi rilevanti sono la campagna di sensibilizzazione itinerante in varie città di Italia contro la violenza sulle donne e la promozione di campagne di sensibilizzazione contro i sex crimes.

All’evento saranno presenti autorità civili, militari e religiose, oltre che autorità locali e nazionali, rappresentanti dei vari ordini professionali e di associazioni.

All'importante iniziativa hanno concesso il patrocinio la Regione Campania, il Comune di Caserta, il Liceo “Giannone” di Caserta, la Camera di Commercio, nonché numerosi Ordini e Associazioni professionali tra cui l'Ordine degli Avvocati di S.Maria Capua Vetere, l'Ordine dei Giornalisti, la Sezione Anai di S.Maria Capua Vetere, la Camera Civile, e la Rivista giuridica “GiustiziaOggi”.

Una giornata all’insegna della cultura e del sostegno che si concluderà con una cena evento i cui proventi saranno destinati a favore degli “amici a quattro zampe” del canile di Caserta.

Gli interessati dovranno registrarsisul sito dell 'OGI entro il 6 novembre pVIL PROGRAMMA COMPLETO

Data e ora

gio 9 nov 2023

09:30 - 19:00



Località

Viale Ellittico

Viale Ellittico 81100 Caserta



Programma

09:30 - 10:30

Accreditamento

Saluti di benvenuto delle Autorità e Presentazione O.G.I.



Introduce e saluta Colonnello Francesco SASSARA Comandante Scuola Specialisti Aeronautica Militare Saluti di benvenuto delle Autorità Presentazione O.G.I.

10:30 - 12:30

Conferenza: Linguaggio del Corpo e la Comunicazione Non Verbale ambito forense



Intervengono: NCSI - Naval Criminal Investigative Service

12:30 - 15:30

Presentazione Progetto Futuro "PROMUOVERE LA TUTELA DEI MINORI"



Il Progetto Futuro nasce a tutela e salvaguardia dei minori al fine di indirizzarli verso le loro vere ambizioni, così che possano essere guidati nel mondo verso scelte sagge e giuste. Presentazione gioco interattivo "Prospect Detectiv"



13:00 - 13:45

Lunch



15:30 - 16:30

Presentazione Progetto Polina Kochelenko "A TUTELA DEGLI ANIMALI"

Il Progetto nato in memoria di Polina Kochelenko, la criminologa e addestratrice cinofila tragicamente scomparsa, nasce per contrastare la criminalità che contempla l’abuso di animali, il maltrattamento e l’abbandono degli stessi.



16:30 - 17:00

Presentazione Comitato Scientifico OGI - Osservatorio Giuridico Italiano

Dott. Gianluigi FERONE - avvocato, notaio Prof. Antonio GIRARDI - medico già ASL n.1 NA; - Ing. Fabrizio Mario VINARDI - ingegnere forense, già membro consiglio dell'ordine; - Dott. Corrado LIGUORI - economista, vice presidente Lecce calcio; - Prof. Giuseppe LIMONE - già docente presso seconda università degli studi di Napoli; - Prof.ssa Giovanna PALERMO - direttrice master di criminologia università "Luigi Vanvitelli"; - Dott. Francesco TODISCO - magistrato, pres. coord. settore penale Tribunale Torre Annunziata

17:00 - 18:00

Conferenza: Simboli e Scena del Crimine



18:00 - 18:30

Conferimento Premio Giustizia "Osservatorio Giuridico Italiano National Award"



Gen. C.A. Teo LUZI – comandante generale Arma dei Carabinieri; - Dott. Mario GIORDANO – giornalista Mediaset; - Gen. Dott. Luciano GAROFANO già RIS di Parma e pres. Accademia Italiana di Scienze Forensi; - Dott. Antonio D’AMATO – già consigliere CSM – proc. aggiunto Procura S.M.C.V.; - Prof.ssa Raffaela PERRELLA – docente psicologia dinamica presso l'università "L. Vanvitelli";

18:30 - 19:00

Premio Miglior Libro "Osservatorio Giuridico Italiano National Award"



Dott. Cesare PARODI – procuratore aggiunto Procura Torino; Prof. Avv. Stefania STEFANELLI - docente università degli studi di Perugia; Dott. Giuseppe SPADARO - presidente Tribunale per i Minorenni di Trento; - Prof. Antonio D’AMBROSIO – psichiatra, già giudice on. di Corte d’Appello del Tribunale per i minorenni di Napoli; - Prof. Giacomo DI GENNARO – università degli studi di Napoli ‘’Federico II’’; Prof.ssa Maria Luisa IAVARONE - università degli studi di Napoli "Parthenope"; - Dott. Nicola GRAZIANO - magistrato presso il Tribunale di Napoli; Dott. Loris Ivan DE VITA - medico psichiatra, psicoterapeuta sistemico e relazionale.

19:00 - 19:30

Premio Speciale "Osservatorio Giuridico Italiano National Award"



Prof. Giuseppe SCIALLA - garante per l'infanzia e adolescenza Regione Campania; - Dott.ssa Francesca MALATACCA - Psicoterapeuta, Psicologa Prenatale, Psiconcologa. Docente di Psicologia Sociale presso la Link Campus University; - Dott. Matteo BORRINI - antropologo forense, docente presso l’università ‘’Liverpool John Moores university’’; - Dott. Roberto DE VITA - già giornalista quotidiano "Roma"; - APPASSIONANTE - Trio lirico;

09:30 - 19:00

MOSTRA ARTISTICA

Scuola d'arte ARTEMI con i suoi piccoli artisti

Maestro Francesco GALDO - artista

Ing. Gustavo DELUGAN - artista

Ing. Jessica IADEVAIA - la cantastorie di carta

OSPITI SPECIALI

Ilaria GRAZIANO Cantautrice, musicista e Artista

Vera ATYUSHKINA



Presenterà l'evento:

Red Ronnie