Venerdì 14 giugno sarà disponibile, in digitale, “Animali Umani ” (Dischi dei Sognatori / Noise Symphony srls / Ada Music Italy), il nuovo brano di Silvia Salemi (http://ada.lnk.to/animaliumani) che anticipa la raccolta “23 Ore”, in uscita il 21 giugno, disponibile il pre-save, al seguente link: http://ada.lnk.to/23ORE

“Animali Umani ” è un grido di denuncia, contro la violenza sulle donne e un invito alla riflessione su un tema importante e attuale. Con questo brano, Silvia Salemi dà voce a tutte quelle donne che, ogni giorno, lottano contro la violenza domestica. La canzone è un viaggio emotivo che attraversa il dolore, la paura, ma anche la speranza e la forza di chi non si arrende e trova il coraggio di reagire.

Prodotto da Sabatino Salvati, “Animali Umani ” è un brano scritto dalla stessa Silvia Salemi, insieme Matteo Faustini, giovane cantautore, protagonista della 70ª edizione del Festival di Sanremo, nella sezione Nuove Proposte, e a Marco Rettani, coautore anche degli ultimi brani di Silvia.

«Questa canzone esiste, per aiutare. L’ho scritta, a sostegno delle donne vittima di violenza – afferma Silvia Salemi – È cruda e sincera. È una denuncia messa in musica, l’arte migliore che conosco, per fare rivoluzioni, senza armi ».

Il 21 giugno uscirà, in digitale, la raccolta “23 Ore ”, che contiene i brani rimasterizzati dell’ultimo album di Silvia e mai pubblicati in digitale, "23" (2017) e i singoli usciti negli ultimi anni. A impreziosire la raccolta “Mille Luci ”, canzone originale del film “Mamma Qui Comando Io ”, di Federico Moccia.



Questa la tracklist di “23 Ore ”: “Fiori Nei Jeans”, “Amore Eterno”, “Faro Di Notte”, “Animali Umani”, “Noi Contro Di Noi”, “Mille Luci”, “I Sogni Delle Tasche”, “Chagall”, “Silence”, “Credo”, “Potrebbe Essere”, “Tu Io Noi”, “L’Ultimo”, “A Casa Di Luca”, “Le Canzoni”, “Quel Ricordo”, “Battiti” e “Tutto Il Meglio”.

Questo progetto segna il ritorno di Silvia Salemi anche sulle scene live con Voice: l’artista, infatti, quest’estate, sarà in giro per l’Italia, con Voce Summer Tour, l’anteprima, del progetto indoor, che Silvia Salemi porterà nelle principali città italiane tra il 2024 e il 2025.