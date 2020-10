Young man, there's a place you can go

I said, young man, when you're short on your dough

You can stay there, and I'm sure you will find

Many ways to have a good time



It's fun to stay at the YMCA

It's fun to stay at the YMCA...



YMCA, una vecchia canzone dei Village People, è diventata la sigla dei comizi elettorali di Donald Trump. Per chi non lo sapesse, ancora, YMCA è l'acronimo di Young Men's Christian Association (Associazione Cristiana di Giovani Uomini), un'organizzazione cristiano ecumenica le cui palestre, negli anni '70, erano diventate negli Usa luogo d'incontro per gay. La canzone dei Village People, con molti sottintesi, fa riferimento a quello.

In questi giorni, Trump, alla fine dei suoi comizi accenna dei grotteschi passi di danza sulle note di YMCA, quasi sempre imitato dai suoi sostenitori.





President Trump dancing 🕺 YMCA! 🇺🇸🦅🗳👏 pic.twitter.com/dF3HE4M3db — Marinela Pavletich (@MarinelaPavleti) October 20, 2020



Qual è il problema? Nessuno, a parte il paradosso che un promotore di campagne omofobiche come Donald Trump promuova se stesso nei confronti di migliaia di nazifascisti, altrettanto omofobici, utilizzando una canzone che con il tempo è diventata in tutto il mondo l'inno degli omosessuali!

E nessuno di quei pistoleri scalmanati e pazzoidi che seguono Trump sembra essersi accorto della contraddizione.

E perché stupirsene? In fondo, quella gente continua ad ascoltare Trump nonostante dica loro che il Covid non è più un problema e che la pandemia è una fake news dei suoi avversari.





Covid, Covid, Covid is the unified chant of the Fake News Lamestream Media. They will talk about nothing else until November 4th., when the Election will be (hopefully!) over. Then the talk will be how low the death rate is, plenty of hospital rooms, & many tests of young people. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2020



Negli Stati Uniti, il numero giornaliero di nuovi casi Covid è in media intorno agli 80mila, il numero dei decessi è arrivato quasi a 227mila e sono ormai circa 9 milioni gli americani finora contagiati.

E tutto questo, grazie a Trump, che definisce la pandemia una fake news mentre danza sulle note di YMCA.