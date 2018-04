Arriva il Search Intent, ecco cosa cambia su Google

Da poco, Google ha introdotto nel suo algoritmo di ricerca il Search Intent, che si può tradurre come ricerca in funzione dell'intenzione.

Si tratta di un nuovo algoritmo che può interessare in particolar modo il mondo del business in generale e quello dell'e-commerce in particolare. In base alle nuove direttive, Google dice di essere in grado di comprendere cosa l'utente stia veramente cercando e, in base a ciò, di dargli le giuste indicazioni.

Il fine è far approdare l'utente che ricerca un contenuto nella pagina che realmente possa soddisfare le sue esigenze. Quindi, in relazione ad un determinato argomento, se un utente cerca uno specifico prodotto, se invece vuole acquistarlo o se invece cerca informazioni generiche gli verranno proposti differenti risultati.

In tutti e tre i casi le risposte nella pagina dei risultati del motore di ricerca saranno differenti e, quindi, differenti saranno le pagine dove l'utente approderà. Il webmaster, pertanto, in futuro dovrà essere capace di creare un sito in grado di rispondere anche a questa nuova funzionalità offerta da Google.